Vrijspraak voor artsen in Belgische euthanasiezaak

Familieleden van de artsen en andere aanwezigen in de rechtbank van Gent applaudisseren nadat de jury heeft besloten tot vrijspraak voor de artsen. Beeld BELGA

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Nys zou niet uitbehandeld zijn, sommige artsen zouden niet onafhankelijk hebben gehandeld en het verslag dat de huisarts van Nys schreef zou niet grondig genoeg geweest zijn. De zaak begon nadat een van de zussen van de vrouw een aanklacht tegen de artsen had ingediend.

Het Belgisch gerecht onderzocht de zaak, maar de artsen werden in 2016 aanvankelijk niet vervolgd. Na hoger beroep van de familie van Nys werd de zaak eind 2018 doorverwezen naar het Gentse hof van assisen.

De drie betrokken artsen moesten zich voor het hof verantwoorden voor vergiftiging. Voor de huisarts van Nys vroeg de aanklager vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd. ‘Ons leven werd de laatste tien jaar gegijzeld’, zei de psychiater in haar slotwoord.

Het was voor het eerst dat artsen zich in België moesten verantwoorden voor vergiftiging sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002. Tegen de uitspraak is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk.