Vrijspraak Uber-chauffeur na fataal ongeval 22-jarige fietser

De 22-jarige Mare Welkers kwam om het leven bij een aanrijding in de Molukkenstraat met een (Uber-)taxi. Beeld Robby Hiel

De chauffeur botste 31 maart 2017 in Amsterdam-Oost op de fietser, nadat hij een stilstaande stadsbus had ingehaald. De vrouw bezweek in een ziekenhuis aan haar verwondingen.



Volgens de rechtbank heeft de chauffeur niet aanmerkelijk onvoorzichtig gereden. Hij reed niet te hard. Hij maakte met zijn inhaalmanoeuvre weliswaar een verkeersfout, maar er is geen rechtstreeks verband tussen die fout en het ongeval, vindt de rechter. De chauffeur kreeg door een geparkeerde bestelbus pas heel laat zicht op de fietser. Te laat om nog adequaat te kunnen reageren, stelt de rechtbank woensdag vast. Zelfs als de taxi met een 'beduidend lagere snelheid’ dan de maximumsnelheid had gereden, was een aanrijding niet te voorkomen geweest. De reactietijd voor verdachte was daarvoor simpelweg te kort, aldus de rechtbank. De rechter noemde het ongeval ‘een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden, met een zeer treurige afloop.’

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geëist tegen de chauffeur vanwege ‘aanmerkelijke onvoorzichtigheid’. Het OM zegt zich te beraden op een hoger beroep.

De nabestaanden van het slachtoffer toonden zich tijdens de rechtszaak verbolgen over een gebrek aan betrokkenheid van Uber, dat geen partij is in deze zaak en nooit contact heeft opgenomen met de familie. De taxidienst verklaarde eerder dat de chauffeur op het moment van het ongeluk niet online was met de Uber-app. De taxi reed op het moment van het ongeval zonder passagier en was niet op weg naar een klant. In een schriftelijke reactie aan de Volkskrant heeft Uber eerder laten weten ‘dat ons medeleven uitgaat naar alle betrokkenen en de naasten van het slachtoffer’.

De uitspraak is conform het verweer van de advocaat van de chauffeur, die voor vrijspraak pleitte.