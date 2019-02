Vrijgesproken oud-president Gbagbo in België aangekomen

Gbagbo is aanwezig tijdens een zitting van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Beeld AFP

Vrijdag besloot het hof Gbagbo onder voorwaarden vrij te laten. België reageerde positief op een verzoek van het hof de oud-president tijdelijk onderdak te verlenen. Hij mag in België, waar hij familie heeft, het hoger beroep in zijn zaak afwachten.

Drie weken geleden werd Gbagbo vrijgesproken van misdrijven tegen de menselijkheid. Hij was aangeklaagd omdat hij het geweld zou hebben aangewakkerd dat losbrak in Ivoorkust na de presidentsverkiezingen van november 2010. Gbagbo verloor, maar hij weigerde te vertrekken, ook nadat het hooggerechtshof de verkiezingsuitslag had bevestigd. Bij gevechten tussen voor- en tegenstanders kwamen in vier maanden ruim drieduizend mensen om.

Bewijslast zwak

Volgens de rechters was de bewijslast tegen de oud-president ‘buitengewoon zwak’. Gbagbo, die Ivoorkust regeerde van 2000 tot 2011, heeft zeven jaar in hechtenis doorgebracht in Den Haag.

Het hof had aanvankelijk bepaald dat Gbagbo en zijn eveneens vrijgesproken medebeklaagde Charles Blé Goudé, zijn rechterhand, onmiddellijk na de uitspraak mochten vertrekken. De aanklagers waren echter bang dat zij zich zouden onttrekken aan de rechtsmacht van het hof. Zij overwegen in beroep te gaan tegen de vrijspraak. Daartoe kunnen zij pas besluiten als het hof zijn volledige argumentatie heeft gepubliceerd. Dat kan nog twee of drie maanden duren.

De vrijlating werd voor nader beraad opgeschort. Vorig week besloot het hof dat de mannen konden gaan, zij het op voorwaarden. Zij moeten zich beschikbaar houden voor het hof.