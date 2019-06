Vrijgelaten activist wil snel deelnemen aan nieuwe protesten in Hongkong

Wong werd in 2014 het gezicht van de paraplubeweging. Hij werd in TIME magazine uitgeroepen tot invloedrijkste tiener van 2014 en werd in 2017 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Veel jongeren gingen vijf jaar geleden de straat op omdat ze meer democratie wilden. Samen met 19 andere demonstranten werd Wong opgepakt en tot celstraf veroordeeld. Later kreeg hij opnieuw drie maanden cel vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

Direct na zijn vrijlating hield Wong een persconferentie. Hij zei dat de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, op moet stappen na het politiegeweld van afgelopen week en dat hij zich snel bij de massale protesten zal aansluiten.

2 miljoen mensen de straat op

Zondag gingen bijna 2 miljoen mensen de straat op in Hongkong om te demonstreren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. Honderden demonstranten brachten de nacht door op straat en blokkeerden belangrijke wegen in de stad. Op verzoek van de politie verplaatsten zij zich maandagochtend naar de kant van de weg. ,,Dit is geen oproep om te vertrekken, maar verplaats je alsjeblieft naar de stoep. Het is maandag en mensen moeten werken of naar school’’, zei een omroeper volgens The South China Morning Post.

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, bood zondag haar excuses aan vanwege het politiegeweld bij eerdere demonstraties. De politie is daarom gezegd niet hard in te grijpen maandag.