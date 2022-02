Vrije-uitloopeieren verdwijnen uit de schappen door ophokplicht

Beeld Olaf Kraak / ANP

Volgens Europese regelgeving mogen eieren van een kip die meer dan zestien weken binnen heeft gezeten niet het ‘vrije-uitloop’-stempel krijgen. De eieren mogen wel als scharreleieren worden verkocht, maar dat levert per ei een paar eurocent minder op. Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) schat dat de ophokplicht de gemiddelde pluimveehouder met vrije-uitloopkippen daardoor vanaf nu iedere week 5.000 euro kost.

De eerste uitbraak van het vogelgriepvirus van dit seizoen was eind oktober op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde geconstateerd. Alle 36 duizend leghennen werden geruimd. Een dag later – op woensdag 27 oktober, vandaag precies zestien weken geleden – kondigde toenmalig demissionair minister Carola Schouten van Landbouw een landelijke ophokplicht af.

Die ophokplicht kon echter niet volledig voorkomen dat het virus zich verder over het land verspreidde. Via het schoeisel van een medewerker kan bijvoorbeeld toch ontlasting van besmette wilde dieren een stal binnenkomen. Deze maand nog zijn zeven pluimveehouderijen geruimd. In totaal staat de teller inmiddels op 31 pluimveehouderijen, met samen bijna 1,5 miljoen kippen, eenden en kalkoenen.

Maatschappelijke wens

Voorzitter Kees de Jong van LTO Pluimveehouderij/NOP pleit voor een uitzondering op de Europese regelgeving. ‘De Europese regelgeving over vogelgriep zet ons klem’, zegt hij. ‘De toekomst van het vrije-uitloop ei is in het geding. En dat terwijl de sector hiermee juist inspeelt op de maatschappelijke wens om kippen naar buiten te laten.’

Het ministerie van Landbouw liet eerder al weten dat het de zorgen van de pluimveehouders begrijpt en dat het met de sector over het probleem gaat overleggen, ‘niet alleen voor de korte, maar ook voor de langere termijn’. Maar minister Staghouwer schreef eind januari in een Kamerbrief dat hij voorlopig geen ruimte ziet ‘om de ophokplicht voor vrije-uitloopbedrijven te versoepelen.’

Verscheidene supermarkten, waaronder marktleider Albert Heijn, hebben aangegeven de getroffen pluimveehouders voorlopig gewoon de vrije-uitloopprijs te blijven betalen. Op de verpakking van de eieren kunnen klanten lezen dat de eieren niet aan de regels voor vrije-uitloopeieren voldoen. Voor eieren die naar bijvoorbeeld Duitsland worden geëxporteerd, krijgen boeren vermoedelijk geen compensatie.