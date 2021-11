Vrijdag persconferentie: nieuwe maatregelen op komst ‘als kentering nu niet snel komt’

Beeld ANP

‘Het beeld is somber en zorgelijk’, aldus De Jonge. Of de komende dagen een knik in de besmettingsgolf te zien zal zijn, daar is het kabinet niet hoopvol over. ‘We hebben geen reden om aan te nemen dat we die kentering op korte termijn gaan meemaken.’

Met ruim 700 coronapatiënten erbij in de afgelopen twee dagen een totaal aantal van 2.535 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zet de toename van het aantal patiënten zorgwekkend door. ‘Als het in dit tempo doorgaat, gaat het niet goed.’

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team daarom gevraagd om een nieuw spoedadvies met als vraag: wat is er nodig om die ommezwaai alsnog te forceren?

Het OMT komt daartoe woensdagavond bijeen. Donderdag komt een nieuw advies uit. Het kabinet zal dan vrijdag besluiten wat er moet gebeuren en dit vrijdagavond bekendmaken op een nieuwe persconferentie. Dat is een week eerder dan gepland.

Eerder deze week stelde het OMT nog dat het voor nieuwe maatregelen nog te vroeg is, en dat het naleven van de bestaande regels belangrijker is. Het kabinet lijkt er toch voor te kiezen harder in te grijpen. ‘De zorg staat maximaal onder spanning’, aldus De Jonge.

De Jonge herhaalde dat het zwarte noodscenario in de ziekenhuizen nog niet van kracht is. ‘Er liggen nu 500 covid-patiënten op de intensive care. Er is nog geen sprake van ‘code zwart’. Ook nog niet bijna. Met het aantal nieuwe patiënten dat er naar verwachting nog bij komt, moeten we onszelf de vraag stellen of we de kentering moeten gaan forceren.’

Welke maatregelen het kabinet vrijdag zal aankondigen, daar wilde De Jonge niet op vooruitlopen. Gezien zijn uitgesproken verwachting dat de kentering op een andere manier geforceerd moet worden, is het aannemelijk dat het kabinet hard op de rem gaat staan. Daarbij komen lockdown-achtige maatregelen die gericht zijn op het verminderen van contacten opnieuw in beeld.

De invoering van een 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde en van covid-19 genezen personen toegang krijgen tot bepaalde plekken, gaat de besmettingen niet naar beneden krijgen, zei De Jonge. Hij blijft voorstander van de maatregel, maar die is alleen bedoeld om in te zetten bij een lagere besmettingsgraad. ‘Op dit moment hebben we bigger fish to fry dan een 2G-wetsvoorstel.’