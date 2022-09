Vrijdag in heel Nederland geen NS-treinen door staking, bonden onvermurwbaar

Het personeel van de NS staakte de afgelopen weken al vijf keer. Vorige week dinsdag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat, zoals hier op Amsterdam Centraal. Beeld Joris van Gennip

Vakbonden FNV, VVMC en CNV kondigden maandag aan dat ze opnieuw zouden gaan staken. De gevolgen van de eerste stakingsdag aanstaande vrijdag zijn volgens de NS zo groot dat het niet mogelijk is om ‘op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden’. Alle NS-treinen in het hele land vallen daarom uit.

Op dinsdag 13 september volgt een staking van NS-personeel in de regio’s Oost, Zuid en Noord, en op donderdag 15 september is de regio Midden aan de beurt. Ook op die dagen verwacht de NS dat de regionale stakingen ‘grote impact’ zullen hebben op het treinverkeer in de rest van het land.

De NS probeerde de nieuwe stakingen dinsdag nog af te wenden met een nieuw cao-voorstel. Maar de vakbonden vinden dat voorstel niet meer dan ‘een eerste stap’ en een ‘aanleiding om met de NS in overleg te gaan’. De voorstellen zijn volgens de bonden ‘nog altijd ver verwijderd van onze eisen’. Ze hebben daarom besloten om de stakingen door te zetten.

‘We houden de stakingen aan. Zo blijft de druk erop’, zegt Wim Eilert van vakbond VVMC. ‘Vanuit de achterban is het vertrouwen namelijk niet erg groot. Als de directie er goed met ons uit wil komen, is er een kans dat acties opgeschort kunnen worden.’ Ook Jerry Piqué (CNV) heeft ingestemd met de staking. ‘Mijn leden hebben nog steeds geen vertrouwen’. Hoe geloofwaardig is dat? Gelijktijdig staken én onderhandelen? ‘Ik snap dat het raar kan overkomen. Maar heeft vooral te maken met wantrouwen van personeel naar de NS.’

De afgelopen weken staakte het treinpersoneel ook al, toen verspreid over vijf dagen. Om een nieuwe staking te voorkomen, legde de NS dinsdag een nieuw cao-voorstel op tafel. Daarin biedt de vervoerder met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 5 procent. Daarbovenop komt een eenmalige uitkering van 650 euro. Vanaf 1 januari 2023 stijgen de lonen opnieuw, ditmaal met 2,5 procent.

De vakbonden eisen echter een automatische prijscompensatie, waardoor de lonen meestijgen met de inflatie en de koopkracht gelijk blijft. Daarmee wilde de NS dinsdag nog niet mee instemmen, maar de directie liet wel weten verder te willen praten over ‘hoe om te gaan met de onzekerheid van inflatieontwikkeling’. Uit de nieuwe gesprekken zal moeten blijven welke toezeggingen de bonden hier uit het vuur kunnen slepen.