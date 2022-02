Vrijdag code rood om storm: geen treinen vanaf 14.00 uur

Hoge golven bij IJmuiden donderdag door storm Dudley. Beeld ANP

Eunice wordt mogelijk de eerste ‘zware storm’ sinds 2020. Om die titel te krijgen van het KNMI, moet de windkracht een uur langer hoger zijn dan 10 op de schaal van Beaufort. Hoewel Eunice de derde storm is in een paar weken tijd waarvoor een weerwaarschuwing wordt afgegeven – en die daarom een naam krijgt – is het aantal zware stormen de laatste jaren niet toegenomen. Klimaatverandering heeft hierop geen invloed, zegt het KNMI.

Op 9 februari 2020 vond de laatste zware storm plaats in Nederland, Ciara, met windkracht 10. De laatste keer dat windkracht 11 werd gemeten, was in 2018. Stormen kregen toen nog geen namen. Eenmaal was er sprake van windkracht 12, op 7 september 1944. Toen kwam de gemiddelde snelheid gedurende een uur uit op 122 kilometer per uur. Een dergelijke storm leidt volgens het KNMI tot verwoestingen.

De Ier Francis Beaufort baseerde in 1805 de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een briesje, storm of orkaan. Tegenwoordig wordt gekeken naar de snelheid van de wind, in meter per seconde of kilometer per uur.

Het KNMI voorspelt voor vrijdagmiddag windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in het binnenland, en tot 130 kilometer per uur aan de kust. Als de gemiddelde snelheid tien minuten lang boven de 89 kilometer per uur uitkomt, is er sprake van windkracht 10, boven de 103 van windkracht 11. Bij windkracht 10 verwacht het KNMI ‘grote schade’ aan gebouwen en kunnen volwassenen omwaaien. Windkracht 11 kan ‘enorme schade’ toebrengen aan bossen.

Bij de storm Dudley, die woensdag en donderdag over het land trok, werd windkracht 9 gemeten. Daarbij kunnen schoorsteenkappen en dakpannen wegwaaien; ook kunnen kinderen omwaaien.