Vriendschap met Marokko kost Spanje zijn relatie met de Algerijnen – en in het ergste geval ook hun gas

Eindpunt van de Midcat-gaspijpleiding uit Algerije in het Spaanse Hostalric. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Het had vooral een grote symbolische betekenis: de opschorting van het twintig jaar oude ‘vriendschapsverdrag’ met Spanje door Algerije, afgelopen woensdag. Volgens Algerije is Madrid niet langer een vriend te noemen, na het niet nakomen van zijn ‘juridische, morele en politieke verplichtingen’ in de regio. Pijnlijker in de praktijk is de beslissing om alle handel met Spanje te bevriezen, een stop die donderdag inging. De Spaanse regering neemt aan dat een uitzondering geldt voor de toevoer van aardgas. Die kan Spanje niet missen, zeker niet nu het de ambitie heeft om als doorvoerhaven voor Europa een deel van het gas uit Rusland te vervangen.

Het moge duidelijk zijn: Algiers is laaiend. Op Spanje én op Marokko, de Noord-Afrikaanse buur met wie het al decennia op voet van oorlog leeft. De kiem van het felle conflict, en de knap ingewikkelde driehoeksverhouding tussen de landen, ligt in het zand van de Westelijke Sahara. Het gezag over dit gebied ten zuiden van Marokko wordt betwist. De Saharanen claimen onafhankelijkheid en worden hierin gesteund door Algerije. Een groot deel van het woestijngebied wordt echter bezet door Marokko, dat niet verder wil gaan dan autonomie voor de Westelijke Sahara binnen het Marokkaanse koninkrijk.

En dan is er nog Spanje. Dat land voelde lang een ereschuld naar de Westelijke Sahara, die het tot 1975 als kolonie bestuurde. Toen de Spaanse leiding zich in november van dat jaar zwak toonde – dictator Franco lag op sterven – sloeg Marokko toe door de kolonie in te nemen. Spanje legde zich bij die nederlaag neer, maar bleef in de decennia erna wel aansturen op een diplomatieke, onder de vlag van de Verenigde Naties onderhandelde oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum.

Sánchez’ ommezwaai

Tot 14 maart 2022, de dag waarop koning Mohammed VI vermoedelijk een vreugdedansje deed na het ontvangen van een brief van Pedro Sánchez. In die brief beschreef de Spaanse premier het Marokkaanse plan voor autonomie – en daarmee de definitieve onderwerping van de Saharanen – als ‘de meest serieuze, geloofwaardige en realistische basis voor het oplossen van dit geschil’. Een draai van 180 graden, die Sánchez vooraf niet eens met zijn hele regering had gedeeld en die hem in eigen land op zware kritiek kwam te staan.

Woensdag legde Sánchez in het Spaanse parlement uit waarom hij tot die ommezwaai had besloten. Hij noemde Ceuta en Melilla, de twee Spaanse enclaves die grenzen aan Marokko en door dat land als zijn rechtmatig grondgebied worden gezien. Zoals Spanje wil dat zijn enclaves worden gerespecteerd, zo wil Marokko dat voor de Westelijke Sahara, zei Sánchez – die zo suggereerde dat Ceuta en Melilla dankzij dit staaltje handjeklap veilig zijn.

Eerder werd bekend dat sinds maart veel minder Afrikaanse migranten Spaans grondgebied hebben bereikt, nadat zij sinds vorig jaar door Marokko als drukmiddel waren ingezet. Sánchez’ zwichten heeft die crisis opgelost, maar een nieuwe met Algerije veroorzaakt. Dat land ziet de claim van zijn regionale concurrent op de Westelijke Sahara almaar sterker worden, met sinds mei ook de steun van Nederland voor het Marokkaanse autonomieplan.

De vraag is nu hoever Algerije de zaak wil laten escaleren. Met haar directe pijpleiding naar Spanje, goed voor eenderde tot de helft van het gasverbruik van dat land, heeft de regering in Algiers een troef in handen. Zeker nu andere Europese landen halsoverkop op zoek zijn naar gas, dat ook per schip kan worden vervoerd. Het gascontract loopt nog tot 2032: niet leveren zou contractbreuk betekenen. Madrid gaat ervan uit dat het zover niet komt, zei buitenlandminister José Manuel Albares woensdag zelfverzekerd. ‘De Algerijnse regering staat bekend als een betrouwbare handelspartner.’