Vriendin George Floyd getuigt snikkend over hun drugsverslaving in moordproces agent Chauvin

Courteney Ross legt donderdag in Minneapolis een getuigenis af in het proces tegen politieagent Derek Chauvin, die wordt verdacht van moord op haar vriend George Floyd. Beeld via REUTERS

De 45-jarige vriendin van Floyd is op de vierde dag van het proces door de aanklager opgeroepen als getuige om het slachtoffer een menselijk gezicht te geven. En om duidelijk te maken dat Floyds dood niet aan drugsgebruik kan worden toegeschreven, zoals de verdediging van de 45-jarige Chauvin aanvoert. Het stel deelde namelijk een hardnekkige opiatenverslaving; met een dergelijke gewenning zouden de minimale hoeveelheden fentanyl en amfetaminen die na Floyds dood in zijn lichaam zijn gevonden, niet fataal kunnen zijn geweest.

Ross stak geëmotioneerd een betoog af over hoe zij Floyd drie jaar geleden had ontmoet in een daklozenopvang waar hij bewaker was. Ross bezocht de opvang om haar ex-man te spreken over hun kinderen en was overstuur omdat hij niet kwam opdagen. Floyd sprak haar in de lobby aan ‘met zijn fantastische, rasperige zware stem met zuidelijke tongval’ om te vragen of het wel goed met haar ging. ‘Die aardige man kwam naar me toe en bood aan met me te bidden, op een moment dat ik me zo alleen voelde. Het was zo lief. Op dat moment had ik alle geloof in God verloren.’

Eerste getuige

Ross is de eerste getuige die wordt opgeroepen die Floyd persoonlijk kende. In de eerste dagen van het proces zijn omstanders opgeroepen die hebben gefilmd hoe Chauvin die fatale dag op 25 mei vorig jaar 9 minuten lang zijn knie op de nek van Floyd gedrukt hield. De beelden van de machteloze Floyd die geboeid met zijn gezicht op de stoep lag omdat hij in een supermarkt zou hebben betaald met een vals 20-dollar biljet, gingen viraal en leidden tot massale protesten tegen het racistisch politiegeweld in de VS. Ook kreeg de beweging #blacklivesmatter tegen rassenongelijkheid hierdoor vleugels en wereldwijde navolging.

Het liefdes- en verslavingsverhaal van Floyd en Ross is een ‘klassiek verhaal van hoe zoveel mensen verslaafd zijn geraakt’, zei Ross zelf tegen de jury. ‘We leden allebei aan chronische pijn, waarvoor we pijnstillers kregen voorgeschreven.’ Floyd had last van een sportblessure aan zijn rug, zij leed aan nekpijn. Als ze geen pijnstillers meer hadden, gingen ze op zoek naar recepten van anderen of gebruikten andere middelen. ‘Verslaving is, naar mijn mening, een levenslange worsteling … het is niet iets wat komt en gaat. Ik zal er voor altijd mee moeten dealen’, zo zei Ross.

Ambulancebroeders

Ross verklaarde dat Floyd net een paar maanden ‘clean’ was nadat ze hem in maart met een overdosis naar het ziekenhuis had moeten brengen. Twee weken voor zijn dood was hij echter weer gaan gebruiken, zo merkte ze aan zijn wispelturige gedrag.

Donderdag werden ook twee ambulancebroeders opgeroepen die verklaarden dat de situatie ter plaatse chaotisch was en dat de politie een onduidelijke melding had gedaan. Toen ze op de plaats van het ongeluk arriveerden, was Floyd er al veel ernstiger aan toe dan gemeld. De politie zou ook de handen vol hebben gehad om boze omstanders met filmende telefoons op afstand te houden. ‘Het was geen prettige situatie’, zei Seth Bravinder, die verklaarde dat hij en zijn partner Floyd zo snel mogelijk in de ambulance hadden getild om aan de woedende menigte te ontsnappen en hem beter te kunnen verzorgen. Toen hij twee of drie blokken verderop zijn partner achterin de ambulance ging helpen, had Floyds hart het al begeven.