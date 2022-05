Vriendin Belarussische activist veroordeeld tot zes jaar cel wegens haatzaaien

De Russische Sofia Sapega voor de rechtbank in Grodno, Belarus. Die veroordeelde haar tot zes jaar cel. Beeld Reuters

Een Belarussische rechtbank achtte Sapega vrijdag schuldig aan haatzaaien. Drie dagen later verspreidde een Belarussisch Telegramkanaal een trouwfoto van haar vriend, die volgens oppositie-activisten onder zware druk staat van het regime van president Aleksandr Loekasjenko.

De 24-jarige Sapega vloog vorig jaar mei met haar vriend en activist Raman Pratasevitsj naar Litouwen na een vakantie in Griekenland. Boven Belarus dwongen de luchtvaartautoriteiten van Minsk het Ryanair-toestel met een valse bommelding om te landen onder begeleiding van een gevechtsvliegtuig. Pratasevitsj, oud-hoofdredacteur van Nexta, een Telegramkanaal dat invloedrijk was tijdens de massale demonstraties tegen de frauduleuze herverkiezing van Loekasjenko, zei vlak voor de landing tegen medepassagiers dat hij vreesde voor executie in Belarus.

‘Het is een grote dramafilm’

Loekasjenko’s regime heeft gekozen voor een andere straf. Pratasevitsj heeft sinds zijn arrestatie meerdere malen persconferenties en interviews gegeven op Belarussische staatskanalen. Daar bekende hij zijn ‘misdaden’ en prees hij Loekasjenko. Hij zegt ook de auteur te zijn van een Telegramkanaal waarop Sapega maandag werd beschuldigd meegewerkt te hebben aan Zwartboek van Belarus: een Telegramkanaal dat gegevens verspreidt van ambtenaren die meewerken aan martelingen, mishandelingen en vervolgingen door de autoriteiten. Op hetzelfde kanaal verscheen een trouwfoto van Pratasevitsj met een vrouw van wie het gezicht onherkenbaar is gemaakt.

‘Het is een grote dramafilm’, twitterde Franak Viacorka, adviseur van de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Hij en andere oppositieleden zijn ervan overtuigd dat Pratasevitsj, wiens zaak nog voor de rechter moet komen, door de Belarussische veiligheidsdienst KGB onder druk is gezet om mee te werken aan staatspropaganda, inclusief het zwartmaken van zijn eigen vriendin, een rechtenstudent uit Rusland die zich volgens haar familieleden niet bemoeide met politiek.

‘Zes jaar voor verliefdheid.’

‘Zes jaar voor verliefdheid (op Pratasevitsj)’, schreef de gevluchte Russische oppositiepoliticus Gennadi Goedkov op Twitter. ‘Er is een zeldzame klootzak aan de macht in Belarus.’

Sapega’s advocaat zegt de Russische president Vladimir Poetin te zullen vragen om in te grijpen, maar diens woordvoerder temperde de verwachtingen. ‘We hebben er een hekel aan als iemand kritiek levert op beslissingen van onze rechtbanken, dus we gaan geen kritiek leveren op een beslissing van een rechtbank in het bevriende Belarus’, zei Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

Loekasjenko’s regime sluit bijna dagelijks mensen op sinds de protesten van 2020. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zitten er nu 1186 onschuldige mensen vast wegens hun politieke opvatting.