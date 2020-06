Vriendelijk verzoek voor Engelsen: geen seks buiten het huishouden

Sinds de affaire-Cummings zijn de ­Engelsen wat minder gehoorzaam geworden met betrekking tot de lockdown. Beeld AP

Sinds begin deze week mogen Engelsen bij elkaar op bezoek te gaan, zolang de ontmoeting ­beperkt blijft tot de tuin. Het is ­alleen in noodzakelijke gevallen toegestaan om bij de gastheren naar binnen te gaan. Een bezoek aan het toilet is prima, maar andere kamers blijven taboe en de slaapkamer al helemaal.

Er zijn veel grappen gemaakt over de ‘coronasutra’ en het ­Conservatieve kamerlid Tobias ­Ellwood moest tijdens een tv-­interview toegeven dat het ‘belachelijk’ overkomt. Bovendien is het niet te handhaven, omdat de politie niet de bevoegdheid heeft huizen te betreden om te ­kijken of de regels worden ­gehandhaafd. Omdat seks in het openbaar al verboden was, blijft de tuin over als mogelijk ­decor van lockdown­romantiek, ware het niet dat ook nog de tweemeterrichtlijn voor social distancing van kracht is.

Engelsen die in iemands tuin op bezoek zijn is aangeraden om ­eigen stoelen mee te nemen en geen spullen te delen, zoals tennisrackets of heggenscharen. Ook een duik nemen in het zwembad acht de Britse regering onverstandig. Er mogen maximaal zes mensen aanwezig zijn. Op overtredingen staan boetes van 60 en 100 euro, maar in de praktijk zijn agenten zeer terughoudend bij het geven van bekeuringen. Sinds de affaire-Cummings zijn de ­Engelsen wat minder gehoorzaam geworden met betrekking tot de lockdown.

Het liefdesleven van de Engelsen heeft dit voorjaar geleden. In The Journal of Sexual Medicine is een studie verschenen waaruit blijkt dat zes op de tien Britten geen seks heeft gehad tijdens de lockdown. Tot die groep behoorde niet de epidemioloog Neil Ferguson. ‘Professor Lockdown’ moest stoppen als overheidsadviseur toen bleek dat hij zijn maîtresse had bezocht tijdens het landelijke huisarrest. Ook profvoetballers Kyle Walker en ­Callum Hudson-Odoi zijn tijdens de lockdown in opspraak geraakt wegens seksuele activiteiten.

De lacherige manier waarop is gereageerd op het seksverbod zegt iets over het tanende gezag van de Britse regering. ‘Ik schat in dat het seksverbod van de regering het einde inluidt van de lockdown’, scheef commentator Alison Pearson. ‘Wie met dit idee is gekomen staat compleet voor paal.’

De afgelopen weken is de waardering voor de regering-Johnson afgenomen. De premier heeft ­besloten geen dagelijkse persconferenties meer te houden vanwege tegenvallende kijkcijfers.