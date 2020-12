Vreugdetranen in Argentinië nu legale abortus stap dichterbij is

Abortusactivisten dansen in de buurt van het Argentijnse parlement nadat het Huis van Afgevaardigden de wet goedkeurde die abortus legaliseert. Beeld AP

Na een marathonvergadering van twintig uur heeft het Argentijnse parlement de nieuwe abortuswet aangenomen met 131 stemmen vóór en 117 tegen. De wet moet nu nog goedgekeurd worden door de senaat; naar verwachting vindt die stemming later deze maand plaats.

Momenteel kunnen vrouwen in Argentinië vervolgd worden voor moord als zij hun zwangerschap beëindigen. Abortus is alleen legaal als de moeder is verkracht of als zij dreigt te overlijden door de zwangerschap. Volgens het nieuwe voorstel wordt abortus legaal tot de veertiende week van de zwangerschap.

Conservatieve regio

Als de wet wordt aangenomen is Argentinië het eerste grote land in Zuid-Amerika waar abortus legaal wordt. De conservatieve regio kent de strengste abortuswetten ter wereld. Alleen in Cuba, Uruguay en Mexico City is het momenteel toegestaan om een zwangerschap te beëindigen op verzoek van een vrouw.

In alle andere Zuid-Amerikaanse landen moet het leven van de moeder in gevaar zijn voordat abortus is toegestaan. Brazilië maakt nog een uitzondering voor verkrachte vrouwen en in Chili en Colombia is er ook clementie voor vrouwen die een misvormd kind dragen. En dan nog mogen artsen vrouwen weigeren, en dat gebeurt veelvuldig in Zuid-Amerika.

Voorbeeldfunctie

Toch lijkt het erop dat de tijdsgeest langzaam aan het veranderen is in Argentinië. Door ontkerkelijking en secularisering is de afgelopen jaren meer ruimte gekomen voor het idee dat vrouwen de baas zijn over hun eigen buik. De hoop onder vrouwenactivisten is dat het land een voorbeeldfunctie voor de rest van Latijns-Amerika zal hebben.

Er is nog een lange weg te gaan. De kerk en de Paus, die afkomstig is uit Argentinië, zijn ertegen. En het is lang niet zeker dat ook de laatste horde om abortus te legaliseren in Argentinië ook echt wordt genomen. In 2018 struikelde een soortgelijke abortuswet nog in de senaat. Ditmaal zijn de kansen echter groter dat de wet wel wordt aangenomen, mede omdat die wordt gesteund door de huidige linkse regering. Dat was in 2018 niet het geval.

Vreugdetranen

Duizenden voorstanders hielden in de nacht van donderdag op vrijdag, getooid in groene sjaals, een wake voor het parlementsgebouw waar werd gedebatteerd over de abortuswet. De ontlading was groot toen bleek dat een meerderheid de vrouwenactivisten steunt: er werd gejoeld en gehuild, volgens een aanwezige AP-journalist. ‘Dit is een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis’, twitterde minister Elizabeth Gómez voor vrouwenzaken toen het nieuws naar buiten kwam.

Tegenstanders waren herkenbaar aan de blauwe sjaals die zij droegen. Mariana Ledger hield een kruis en een bebloede en onthoofde foetus-pop omhoog, terwijl ze tegen een Reuters-journalist zei: ‘Dit is wat abortus is, maar zij willen dat niet laten zien. Zij verbergen de waarheid, maar wij zijn geen domme mensen.’

Circa 38 duizend Argentijnse vrouwen belanden jaarlijks in het ziekenhuis na complicaties door een illegale abortus, stelt de Argentijnse overheid. Duizenden van hen zijn overleden. President Fernández spreekt van een ‘serieuze volksgezondheidskwestie’.

