Vrees voor veel slachtoffers na schipbreuk migrantenboot Italië, tot nu toe 58 doden gevonden

Een deel van de migranten kon worden gered. Beeld ANP / EPA

Hoeveel mensen er precies op de grote houten boot zaten, is nog onduidelijk. Italiaans persbureau Ansa meldt dat overlevenden het totale aantal passagiers schatten tussen de 180 en 250 personen, afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak en Syrië. Volgens Italiaanse media bevinden zich onder de doden kinderen en een baby.

De boot van Turkse makelij zou vier dagen geleden vertrokken zijn uit Izmir, en werd zaterdag gesignaleerd nabij de kust van Calabrië. Daar zag een patrouillevliegtuig van Europees grensagentschap Frontex het schip voor het eerst, meldt Ansa, waarop twee voertuigen van de Italiaanse Guardia di Finanza uitvoeren in een reddingspoging.

Zij keerden onverrichter zaken terug, omdat de omstandigheden op de stormachtige zee te gevaarlijk waren. De migrantenboot brak uiteindelijk in tweeën, delen ervan spoelden zondagochtend aan op het strand bij het Calabrese plaatsje Cutro.

‘De zoveelste tragedie van de Middellandse zee, die niemand onverschillig mag laten’, reageerde Italiaanse president Sergio Mattarella zondag op het nieuws. Sinds 2014 kwamen volgens schattingen van de Verenigde Naties meer dan 25.000 mensen om tijdens hun vlucht over de Middellandse zee.

‘Turkse route’

Verreweg de meesten van hen – zo’n 17.000 mensen – verdronken tijdens de oversteek over de zogeheten ‘centraal-Mediterrane route’. Dat zijn vaak Subsahara-Afrikanen, die vanuit Libië op rubberboten vertrekken naar het Italiaanse eilandje Lampedusa.

Maar de afgelopen twee jaar komen er ook steeds vaker boten aan in Calabrië, de punt van de Italiaanse laars. De boten zijn meestal groter - enkele honderden passagiers tegen tientallen op rubberbootjes - en leggen een langere zeeroute af, vanuit het oostelijk deel van de Middellandse zee.

De opvarenden komen veelal uit het Midden Oosten. Soms vertrekken deze boten uit Turkije, maar er arriveren aan de Calabrische kust ook schepen die afkomstig zijn uit oost-Libië en vermoedelijk ook Egypte, al ontkennen de Egyptische autoriteiten dat stellig.

Politiek debat

Premier Giorgia Meloni richtte zich zondag in haar reactie fel op de mensensmokkelaars, die zij verantwoordelijk houdt voor de ramp: ‘Het is onmenselijk om het leven van mensen op het spel te zetten voor de prijs van een “ticket”.’ De Italiaanse autoriteiten arresteerden zondag één overlevende op verdenking van mensensmokkel, het gaat om een Turks staatsburger.

Meloni zegt eraan te werken te verhinderen dat boten vertrekken, ‘en zo te voorkomen dat deze tragedies plaatsvinden.’ Het migratieverkeer op de Middellandse zee neemt de afgelopen tijd, na een pandemie-dal, echter alleen maar toe, ondanks financiële steun aan onder meer de Libische kustwacht.

Vorig jaar is het aantal mensen dat via de oostelijke route aankwam op de Calabrische kusten meer dan verdubbeld. Ook het totale aantal dat via zee Italië bereikt is sinds begin dit jaar hoog. In januari en februari kwamen er al 14.104 mensen aan, tegen 5.345 mensen in de eerste twee maanden van 2022.

De rechtse regering van Meloni keert zich in haar beleid tegen reddingsschepen van ngo’s, die te maken krijgen met strenge regels en uitvaarbeperkingen. Dat is vooral symboolpolitiek, want de ngo-schepen zijn verantwoordelijk voor een relatief klein deel van de reddingsacties. Aan deze ramp hadden de ngo-boten, die doorgaans honderden kilometers zuidwestelijker opereren, ook als ze wel op zee geweest waren vermoedelijk weinig kunnen veranderen.

Regiogouverneur van Calabrië Roberto Occhiuto, tevens lid van regeringspartij Forza Italia, richtte zondag zijn pijlen op Europa. ‘Wat heeft de EU in al deze jaren gedaan? Waar is het Europa dat veiligheid en legaliteit zou moeten garanderen? Hoe is het afgelopen met de dialogen met de landen van herkomst?’ Terwijl de zoekacties in Cutro in volle gang zijn, hebben noch zijn eigen partij en regering, noch de EU een antwoord op de zoveelste dodelijke reis naar de Europese zeegrens.