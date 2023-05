Vrees voor recessie verdwijnt: Brussel optimistisch over economie in Europa

Maasvlakte bij Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘De EU-economie houdt zich opvallend goed tijdens de Russische aanval op Oekraïne’, zei commissaris en vicevoorzitter Valdis Dombrovskis maandag bij de presentatie van de economische voorjaarsramingen. Het is voor de tweede keer op rij dat de Commissie haar groeiprognoses naar boven bijstelt. De vrees voor een recessie verdwijnt, aldus de Commissie. De ministers van Financiën van de eurolanden bespreken de groeicijfers maandag tijdens hun maandelijkse vergadering in Brussel.

De veerkracht van de economie is mede het gevolg van de dalende energieprijzen. Het dichtdraaien door Moskou van gaskraan naar Europa is opgevangen door de import van gas en lng uit andere landen en energiebesparing door de burgers. Regeringen compenseren burgers en bedrijven voor de gestegen energieprijzen. Verder nemen tekorten aan sommige goederen (zoals elektronische chips) af. De Europese arbeidsmarkt is sterk, de gemiddelde werkloosheid staat met 6 procent op een record laag niveau.

Duitsland

De economische groei in Nederland raamt de Commissie dit jaar op 1,8 procent van het bruto binnenlands product, dalend tot 1,2 procent in 2024. Dat Nederland volgend jaar onder het EU-gemiddelde zit, verklaart de Commissie uit de afzwakkende export en de hoge inflatie. De groei dit jaar in Duitsland is met 0,2 procent een van de laagste in de eurozone, alleen Estland (krimp 0,4 procent) doet het slechter. Voor 2024 voorziet de Commissie een groei van 1,4 procent voor de grootste economie van Europa. Ierland staat aan kop met groeicijfers van ruim 5 procent.

De aantrekkende groei en de forse inflatie (geldontwaarding) zorgen ervoor dat de staatsschuld afneemt. De gemiddelde schuld in de eurozone daalt van 93,1 procent in 2022 naar 90,8 dit jaar en 89,9 in 2024. Dat gemiddelde verhult grote verschillen: de Griekse schuld bedraagt dit jaar 160,2 procent (was 171,3 in 2022), die van Italië komt volgens de Commissie in 2023 uit op 140,4 procent, die van Spanje, Frankrijk, België en Portugal zitten ruim boven de 100 procent. De Europese begrotingsregels schrijven een maximale schuld van 60 procent voor. De staatsschuld van Nederland (49,3 procent dit jaar) zit daar ruim onder.

Maatregelen

Bij het financieringstekort is ook sprake van een grote spreiding tussen de landen. Het tekort in Nederland (2,1 procent in 2024, volgend jaar 1,7 procent) valt onder de maximaal toegestane 3 procent. Malta (5,1 procent), België (5 procent), Frankrijk (4,7 procent), Italië (4,5 procent) en Spanje (4,1 procent) respecteren deze begrotingsregel niet. De Commissie zal deze landen oproepen maatregelen te nemen.

De ministers van Financiën bespreken komende maanden een versoepeling van de begrotingsdiscipline. Minister Sigrid Kaag wil meer maatwerk zodat landen met hoge schulden extra tijd krijgen om die schuldberg te verlagen. Kaag bepleit ambitieuze doelstellingen, maar geeft geen steun aan haar Duitse collega die 1 procentpunt schuldreductie per jaar eist van landen met een hoge staatsschuld.

De Commissie benadrukt dat de geraamde daling van de inflatie in de eurozone (5,8 procent dit jaar, 2,8 procent in 2024) fictie kan worden als de oorlog in Oekraïne escaleert. Een ander risico is meer onrust op de financiële markten, aangewakkerd door banken die in problemen komen. Dergelijke onrust schrikt investeerders af wat de economische groei beperkt.