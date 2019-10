Vrees voor nieuwe protesten nu activist Wong niet mag meedoen aan verkiezingen Hongkong

Joshua Wong Beeld Reuters

De 23-jarige Wong werd in 2014 bekend als leider van de Parapluprotesten, en speelde de afgelopen maanden een grote rol als internationaal uithangbord van de protesten. Als oprichter van de partij Demosisto had hij zich ook kandidaat gesteld voor de districtsverkiezingen, die op 24 november plaatsvinden en een eerste politieke test vormen sinds het begin van de protesten. Maar dinsdag werd bekend dat Wong daarvoor is gediskwalificeerd, als enige van ruim duizend kandidaten.

Wong wordt uitgesloten omdat zijn partij Demosisto pleit voor de zelfbeschikking van Hongkong, en volgens de regering daarmee ook voor onafhankelijkheid. Dat laatste is in strijd met de regel dat alle verkiezingskandidaten de Basiswet moeten eerbiedigen, de Hongkongse minigrondwet die voorschrijft dat de semi-autonome havenstad een onlosmakelijk deel van China is, zij het met een eigen politiek, juridisch en economisch systeem.

Maar volgens Wong ijvert Demosisto niet voor de onafhankelijkheid van Hongkong, en is zijn diskwalificatie politiek gedreven. ‘De zogenaamde reden is een subjectief oordeel over mijn intentie om de Basiswet te eerbiedigen’, zei hij. ‘Iedereen weet dat de ware reden mijn identiteit is – Joshua Wong-zijn is in hun ogen een misdaad.’ Hij waarschuwde dat de regeringsbeslissing de protesten zal aanwakkeren. ‘Mijn diskwalificatie zal alleen nog meer mensen aanzetten om op straat te komen.’

Protesten

Wong denkt dat hij door de Hongkongse regering wordt tegengewerkt omwille van zijn campagne om internationaal aandacht voor de protesten te vragen. Die begonnen uit onvrede over de controversiële uitleveringswet, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot een brede strijd om Hongkong te vrijwaren van Chinees totalitarisme. Wong lobbyde onder meer in de Verenigde Staten voor een wet die de Amerikaanse druk op Hongkong en Beijing kan vergroten.

Normaal doen de districtsverkiezingen in Hongkong weinig stof opwaaien, maar na maanden van onrust kan deze stembusslag een belangrijk politiek signaal afgeven. Het aantal aangemelde kandidaten is hoger dan ooit tevoren, net als het aantal geregistreerde kiezers. De diskwalificatie van Wong is koren op de molen van de pro-democratiekandidaten, die menen dat de verkiezingen worden gemanipuleerd door Beijing.

De demonstraties in Hongkong houden al 21 weken aan, en worden steeds gewelddadiger. Afgelopen weekeinde vonden op drie locaties in stadsdeel Kowloon confrontaties plaats tussen demonstranten en politie, waarbij betogers met molotovcocktails gooiden en als pro-Beijing bekendstaande winkels in brand staken. De politie arresteerde 206 demonstranten, waarmee volgens officieuze tellingen nu in totaal 2.945 betogers zijn gearresteerd.

De economische impact van de protesten begint ondertussen zwaar door te wegen. Het aantal toeristen daalde in oktober met 50 procent, en ook de detailhandel is gekelderd. Hongkongs hoogste bestuurder Carrie Lam zei dinsdag dat de Hongkongse economie dit jaar zal krimpen. Volgens secretaris voor Financiën Paul Chan is Hongkong sinds het derde kwartaal van 2019 in een recessie beland.