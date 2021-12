Vrees voor nieuwe geweldsgolf na steekpartij in omstreden wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem

Israëlische rechtse, nationalistische organisaties demonstreren in Oost-Jeruzalem na de steekpartij. Beeld AFP

Het slachtoffer was de 26-jarige Moriah Cohen, die met haar vijf kinderen onderweg was naar school. Ze werd op straat met een mes in de rug gestoken door de Palestijnse tiener, en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw bleek licht gewond te zijn, en maakt het naar omstandigheden goed. De dader werd enkele uren later gearresteerd op school. Het schoolhoofd, een andere schoolmedewerker, een tweede leerling en de moeder van de dader werden ook opgepakt.

‘Ze is ons buurmeisje’, vertelt Dvir Cohen, de echtgenoot van het slachtoffer, in Israëlische media. ‘Ze woont tegenover ons. Ze volgde mijn vrouw op straat, en stak haar neer.’ Na de aanslag werd er in Oost-Jeruzalem gedemonstreerd door rechtse, nationalistische organisaties.

Bezit opeisen

Het gezin van Cohen is één van de handvol joodse families die in Sheikh Jarrah wonen – de wijk waar nationalistische joodse organisaties al jaren proberen om de Palestijnen die er wonen, uit te zetten.

Alles draait om de uiterst beladen vraag: van wie is de grond? Het land in Sheikh Jarrah was voor de Onafhankelijkheidsoorlog joods bezit, maar deze mensen zijn in 1948 verdreven door Jordanië. In 1956 werden er huizen gebouwd om Palestijnse vluchtelingen in onder te brengen. Zij bleven daar wonen nadat de wijk in 1967 samen met heel Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever werd bezet door Israël.

Volgens de Israëlische wet mogen Joodse Israëliërs die zijn verdreven in de oorlog met de Arabische buurlanden hun bezit opeisen. Maar er is geen enkele wet die rechten beschermt van Palestijnse families op de huizen en het bezit dat zij in 1948 zijn kwijtgeraakt.

Protesten tegen de dreigende uitzetting – die tientallen families, waaronder die van de dader van de steekpartij, nog steeds boven het hoofd hangt –, leidden in mei tot steeds gewelddadiger protesten. De escalatie van geweld mondde uiteindelijk uit in een oorlog tussen Israël en terreurorganisatie Hamas in de Gazastrook.

Daders doodgeschoten

Sinds midden november zijn er meerdere vergelijkbare aanvallen in Israël gepleegd. Een 16-jarige jongen uit Oost-Jeruzalem stak in november twee grenswachten neer in een steegje in de Oude Stad van Jeruzalem. Afgelopen zaterdag werd een man neergestoken die in de Oude Stad liep. Het slachtoffer overleefde deze aanslag niet. De dader werd doodgeschoten door de politie, die vreesden dat hij een bomgordel om had – wat niet het geval bleek te zijn.

Afgelopen maandag probeerde een 16-jarige Palestijn in te rijden op een groep soldaten bij een controlepost op de Westelijke Jordaanoever. Ook hij werd doodgeschoten.