Vrees voor leegloop bij politie door nieuwe opsporingsorganisatie

Sporenonderzoek op de plek waar strafrechtadvocaat Derk Wiersum in 2019 werd doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het conflict over het Multidisciplinair Interventie Team (MIT), dat in 2019 door minister Grapperhaus werd opgericht na de liquidatie van Derk Wiersum, loopt hoog op. Dat meldt NRC vrijdagochtend, naar aanleiding van vertrouwelijke correspondentie van de Nationale Politie waarover de krant beschikt.

Het nieuwe opsporingsorgaan dat jacht maakt op criminele kopstukken zou ‘roofbouw’ plegen op de politie door ervaren agenten weg te kopen met hoge salarissen. Volgens de politie dreigt daardoor ‘een succesvolle bestrijding van ondermijnende criminaliteit zelf ondermijnd te worden.’

Gert Ras, hoofd van het Team High Tech Crime (THTC) van de politie maakt zich zorgen over de ‘afbraak’ van zijn team. Dat speelde afgelopen jaren een sleutelrol in het kraken van miljoenen berichten op Encrochat, een berichtendienst die erg in trek is bij criminelen. Ras vreest voor een leegloop aan ervaren rechercheurs, schrijft hij 20 december in een ‘brandbrief’ aan de politietop. ‘Met nog honderden vacatures bij het MIT te gaan, riskeren we dat THTC leeg gekocht gaat worden door het MIT. Eenzijdige overname van de beste mensen is een splijtzwam in de samenwerking.’

Ook het OM is niet onverdeeld enthousiast over het MIT. ‘Het MIT heeft vele miljoenen euro’s gekost en vijftien maanden na de oprichting is er nog geen boef in beeld’, zegt een anonieme bron bij het Landelijk Parket. ‘Er wordt een luchtkasteel gebouwd.’ Monique Mos, leidinggevende van het MIT, wil niet reageren op ‘persoonlijke meningen’ van politiemensen. Ze is met de korpsleiding in gesprek over de invulling van de vacatures.