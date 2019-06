Vredesplan Kushner gaat alleen over geld, niet over vrede

Aan tafel in Bahrein zitten wel rijke en machtige figuren uit de Arabische wereld en de internationale zakenwereld, en die heeft Kushner hard nodig om zijn plan uit te rollen. Hij noemt het overigens een ‘workshop over vrede’, en geen ‘donorconferentie’, al komt het daar wel op neer. Zaterdag werd de inhoud van zijn vredesplan bekend: eerst moet 44 miljard euro aan investeringen het leven voor Palestijnen beter maken, pas daarna wordt er over politiek gepraat. Een groot deel van die euro’s hoopt Kushner de komende twee dagen in Bahrein binnen te halen.

Meer dan de helft van het geld moet de komende tien jaar worden geïnvesteerd in de Palestijnse gebieden, waar de werkloosheid torenhoog is en de economie in slechte staat. Kushner hoopt dat te verbeteren door onder andere een toeristische sector op poten te zetten – wat erg ambitieus is, gezien de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever en zeker in Gaza.

Een ander onderdeel van Kushners plan is een nieuwe corridor door Israël die de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever met elkaar zou verbinden – iets wat de huidige rechtse Israëlische regering vrijwel zeker niet zal accepteren. Het vereist ook gezamenlijke inspanningen van de Palestijnse Autoriteit (Westelijke Jordaanoever) en van Hamas (Gaza). Het plan gaat er ook aan voorbij hoe internationale handel vanuit deze gebieden moet plaatsvinden als ze geen eigen haven of luchthaven hebben, en de Palestijnen (zoals nu) geen zeggenschap hebben over de eigen grenzen.

De muur die de Westelijke Jordaanoever afscheidt van Jeruzalem. Beeld EPA

De rest van het budget wil Kushner in Jordanië, Egypte en Libanon besteden, waar ook veel Palestijnen wonen. Deze fondsen moeten worden verdeeld door een internationale bank en worden beheerd door een nog op te richten raad van bestuur. Daarnaast worden ook ontwikkelingsprojecten op het gebied van infrastructuur, telecommunicatie en water- en elektriciteitsvoorzieningen gesteund.

Volgens het Witte Huis zouden deze maatregelen in tien jaar tijd leiden tot een verdubbeling van het bruto nationaal product, en zouden er meer dan een miljoen banen worden gecreëerd. Het geld moet komen van investeerders. Hierbij denkt Kushner vooral aan de rijke Golfstaten, die zo op hun beurt kunnen laten zien hoezeer het lot van de Palestijnen hen nog steeds aan het hart gaat. Het Witte Huis zal zelf ook een bedrag inleggen.

Omkopen

De Palestijnen wezen het plan dit weekeinde direct van de hand. Ze noemden het ‘een poging om het Palestijnse volk om te kopen’ en stelden dat er geen enkele vooruitgang mogelijk is, zonder ook over een eigen staat te praten. Zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas en Israëlisch-Palestijnse leiders riepen hetzelfde: maak eerst een einde aan de Israëlische bezetting, dan krijgen we de economie daarna zelf wel aan de praat.

Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, zei zondag dat hij geen enkele behoefte voelt om voor dit plan naar Bahrein af te reizen, omdat hij niet gelooft dat dit plan nieuwe ideeën biedt of enig resultaat zal opleveren. ‘Amerika is het wiel opnieuw aan het uitvinden’, zei hij. ‘Waarom heb ik de VS nodig om Arabische landen om geld te vragen? Ik zou zelf ook om dergelijke fondsen kunnen vragen.’

First lift the siege of Gaza, stop the Israeli theft of our land, resources &funds, give us our freedom of movement & control over our borders, airspace, territorial waters etc. Then watch us build a vibrant prosperous economy as a free & sovereign people

https://t.co/48q8BN12kN Hanan Ashrawi

De Palestijnen hebben nauwelijks vertrouwen in de regering-Trump, nadat deze een aantal maatregelen heeft genomen die in Israël met gejuich zijn ontvangen, maar de woede van de Palestijnen wekten. Zo heeft Trump vorig jaar Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël, en de Amerikaanse ambassade daar naartoe laten verplaatsen. Het kantoor van de PLO in Washington werd gesloten en de financiële steun voor de UNRWA, de VN-organisatie die hulp verleent aan Palestijnse vluchtelingen, is stopgezet.