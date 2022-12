‘Vredespact met de natuur’ op VN-natuurtop geldt als historisch, maar kent geen harde waarborgen

De vertegenwoordiger van Congo, Rachel Nyaboranzi Bamoninga, in gesprek met collega's. Congo verklaarde dat de financiële beloften van de rijke landen onder de maat waren. Beeld AFP

Het ging nog bijna mis op de VN-natuurtop in Montreal. Maandagochtend vroeg (lokale tijd) waren de 196 landen het bijna eens over een akkoord, toen één land, de Democratische Republiek Congo, verklaarde dat de financiële beloften van de rijke landen onder de maat waren. De Chinese voorzitter negeerde het appèl en verklaarde de deal voor aangenomen. Congo en zijn buurlanden Kameroen en Oeganda dienden daarop een klacht in.

Het was een passend rommelig slot (niemand verwacht dat de afsluiting van later op maandag in gevaar komt) voor een top van de VN-biodiversiteitsconventie CBD die zich van meet af aan onder ongelukkig gesternte voltrok. COP15 werd twee jaar uitgesteld vanwege de covidpandemie en uiteindelijk verplaatst van het Chinese Kunming naar het Canadese Montreal. Daar lagen de standpunten de afgelopen twee weken lang ver uit elkaar. Vorige week liepen zeventig ontwikkelingslanden nog boos uit de onderhandelingen weg.

30 procent beschermd

Nu ligt er dan toch een deal over de bescherming van de natuur en biodiversiteit tot 2030 die verdergaat dan alle voorgaande plannen ooit. De grootste winst is de belofte van de lidstaten om in 2030 ten minste 30 procent van het aardoppervlak (land en zee) een vorm van bescherming te geven, met nadruk op gebieden met hoge biodiversiteit en cruciale ecosystemen. Volgens wetenschappers is die ‘30 x 30’ het absolute minimum om het massaal uitsterven van soorten te stoppen. Nu is 17 procent van het land en 10 procent van de oceanen beschermd.

Landen stellen voor het financieren van de bescherming van natuur en biodiversiteit vanaf 2030 200 miljard dollar per jaar beschikbaar. Ze verdubbelen de financiële steun voor ontwikkelingslanden tot 20 miljard dollar per jaar in 2025, oplopend tot 30 miljard in 2030 (arme landen hadden overigens om 100 miljard per jaar gevraagd). Ook gaan landen onderzoeken hoe ze schadelijke overheidssubsidies kunnen afschaffen. Daarmee zou in 2030 hopelijk nog eens 500 miljard dollar per jaar voor de natuur beschikbaar komen.

Een echte doorbraak is de vastlegging van de landrechten van inheemse volkeren, die veelal leven in de gebieden met de meeste biodiversiteit en in het verleden vaak van hun land verdreven werden, voor landbouw, stuwdammen of zelfs het instellen van natuurparken. Ook wordt hun leiderschap bij het duurzaam beheer van natuur erkend. Viviana Figueroa van het International Indigenous Forum on Biodiversity spreekt van een paradigmawisseling. ‘Eindelijk erkent men deze belangrijke rol die altijd onzichtbaar was.’

Opluchting groot

De opluchting bij de onderhandelaars in Montreal was groot. ‘We kunnen echt trots zijn’, verklaarde COP-voorzitter Huang Runqui, de Chinese minister van Milieu. En zijn Canadese collega Steven Guilbeault zei: ‘We hebben 30 x 30. Wie had dat zes maanden geleden gedacht? We hebben een akkoord om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en keren, om te werken aan natuurherstel, om het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen. Dat is geweldige vooruitgang.’

Toch kent het akkoord veel haken en ogen. Belangrijkste daarvan is dat de in totaal 23 doelen prachtig zijn, maar de waarborgen voor daadwerkelijke uitvoering mager zijn. Zo is bij ‘30 x 30’ onduidelijk welke gebieden gaan worden beschermd en hoe. An Lambrechts van Greenpeace spreekt daarom van ‘een hol getal, met bescherming op papier maar nergens anders’. Bij veel doelen ontbreken harde deadlines, gevolg van het feit dat alle afspraken binnen CBD vrijwillig zijn. Om die reden werden de vorige VN-natuurdoelen geen van alle gehaald.

Veel natuurorganisaties reageren dan ook kritisch en benadrukken dat alles afhangt van de implementatie. Dat neemt niet weg dat er nu een wereldwijd akkoord ligt dat hopelijk komende jaren kan worden aangescherpt. Meer dan ooit staan natuur en biodiversiteit op de politieke agenda, en dat is winst. ‘We beginnen eindelijk een vredespact met de natuur te smeden’, zei VN-baas António Guterres. Als Congo, Kameroen en Oeganda tenminste niet nog even een spaak in het wiel steken.