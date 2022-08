podcast de volkskrant elke dag

🎧 Vrede? Zelensky wil de overwinning

Buitenlandredacteur Tom Vennink vertelt in deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag hoe Oekraïne er na een half jaar oorlog voor staat. De frontlinie is 2500 kilometer lang en er wordt nog steeds gevochten, al is het minder intensief. Oekraïne-kenner Fleur de Weerd merkt dat de oorlog zijn sporen op vele terreinen nalaat: op televisie, in het onderwijs en in de liefde.