‘Vrede, veiligheid, Vucic’ wint voor tweede keer presidentsverkiezingen in Servië. Wat wil deze politieke koorddanser?

De Servische president Aleksandar Vucic brengt zijn stem uit in Belgrado. Beeld REUTERS

Als twintiger was Aleksandar Vucic al minister. In de slotjaren van Slobodan Milosevic’ bewind stond hij aan het roer van het ‘ministerie van informatie’, dat verantwoordelijk was voor de propaganda van het Joegoslavische regime.

Eind jaren negentig zwol de kritiek op de regering ook in eigen land aan. In reactie daarop nam Vucic geen halve maatregelen. Journalisten die de regering bekritiseerden kregen boetes en tijdens de Navo-bombardementen beval hij westerse tv-journalisten Belgrado te verlaten.

In 2014 erkende Vucic dat hij in zijn jonge jaren ‘politieke fouten’ gemaakt had, maar zijn tijd als Milosevic’ minister heeft zijn verdere carrière geenszins geschaad. Het afgelopen decennium werd hij achtereenvolgens minister en vicepremier (2012), premier (2014) en president (2017).

Het toont aan dat de jaren negentig in de Servische politiek nooit echt zijn geëindigd. Dat blijkt ook uit het feit dat de presidentsrace van afgelopen zondag ging tussen de ex-minister van Milosevic en een prominente ex-generaal uit Milosevic’ leger, onderscheiden voor zijn optreden tijdens de Kosovo-oorlog (1998-1999).

Politieke kameleon

Maar meer dan een overtuigd Milosevic-aanhanger heeft Vucic zich in de loop van zijn carrière ontpopt tot een politieke kameleon. Tot 2008 was hij een ultranationalist en lid van de extreemrechtse Radicale Partij. De leider daarvan was zo radicaal dat hij zelfs Milosevic maar een landverrader vond, omdat die een vredesakkoord had gesloten in Bosnië.

In 2008 verliet Vucic de radicalen en richtte hij zijn eigen Servische Progressieve Partij (SNS) op. Ondanks de naam zijn de partijstandpunten niet bepaald progressief, eerder conservatief-populistisch. Toch betekende de nieuwe partij wel degelijk een breuk met het verleden.

Zijn binnenlandse standpunten werden gematigder, maar de grootste ommezwaai vond plaats in Vucic’ houding tegenover Europa. Zonder een spier te vertrekken veranderde de voormalig euroscepticus in de man die Servië door de EU-toetredingsgesprekken zou loodsen – de planning is nog altijd dat het land in 2025 tot de unie toetreedt.

Ook transformeerde de voormalig ultranationalist tot een sleutelfiguur in de door de EU geleide dialoog tussen de regeringen van Servië en Kosovo. Het is het land waartegen Vucic tijdens de oorlog de propagandamachine opstookte, en dat veel Serviërs nog altijd beschouwen als een afvallige provincie.

Twee gezichten

Aan de EU presenteert de boomlange Vucic (1.99 meter) zich graag als het gematigde alternatief voor Servisch nationalisme, een stabiliserende factor in een nog altijd licht ontvlambare regio, waar de trauma’s uit de jaren negentig dicht onder de oppervlakte liggen.

Maar critici in eigen land maken zich zorgen over hun president, die zich volgens hen steeds meer als een autocraat in de stijl van zijn politieke vriend Viktor Orbán gedraagt. Zo wijzen oppositiepartijen op Vucic’ verreikende controle over de media, maar ook over de publieke sector. Daar is het zonder goede relaties met de SNS-partij moeilijk een baan te vinden.

Vucic ontkent die beschuldigingen en stelt dat zijn tegenstanders op hun beurt de regeringskritische tv-zenders controleren. De oppositie uitte vooraf ook zorgen over verkiezingsfraude. Daarom was er naar de verkiezingen van zondag, waar de partij van Vucic ook weer de grootste werd in het parlement, een delegatie Europarlementariërs afgereisd om waar te nemen.

Sympathie voor Rusland

De oorlog in Oekraïne kwam Vucic, zoals veel zittende leiders, electoraal gezien niet slecht uit. Niet langer ging het over de omstreden lithiummijn, waarvoor Vucic de vergunningen aan Rio Tinto verstrekte, maar na massale milieuprotesten weer introk. De vraag hoe een brede oorlog te vermijden overheerste.

‘Vrede, veiligheid, Vucic’, luidde zijn nieuwe campagneslogan binnen de kortste keren. Zoals Vucic maar al te goed weet, is er sympathie voor Rusland en wil de meerderheid van de bevolking neutraal blijven. Bovendien heerst in Servië, door de verse herinnering aan de Navo-bombardementen en westerse sancties van de jaren negentig, een sterk antiwesters en anti-sanctie-sentiment.

De Servische regering weigerde vooralsnog dan ook, ondanks zware druk uit Brussel, om de EU-sancties tegen Rusland te steunen. Wel veroordeelde het land de Russische invasie in de Verenigde Naties. Die ambivalente houding heeft ook te maken met grote afhankelijkheid van Russisch gas, waarvoor Vucic in november nog een speciale vriendenprijs kreeg van Poetin. De deal loopt in de zomer af, terwijl de EU de druk op Servië om sancties te steunen vermoedelijk zal opschroeven.

Zo belooft Vucic’ nieuwe termijn net als de vorige een opportunistische koorddans te worden. Wankelend tussen de wensen van de EU, Rusland en zijn kiezers zal Vucic zijn al vaak gebruikte politieke lenigheid weer hard nodig hebben.