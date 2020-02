Vragen over rol (sociale) media na zelfdoding Britse presentatrice

Caroline Flack wordt geëscorteerd door de politie wanneer ze in december arriveert bij de rechtbank. Beeld AP

‘Warm en grappig’, noemde een collega haar. Philip Schofield, presentator van een ontbijtprogramma, riep iedereen op aardiger tegen elkaar te zijn. Flacks vriend Lewis Burton zei dat hij het vreselijk vond dat hij niet bij haar mocht zijn toen ze hem nodig had.

Enkele dagen eerder had een rechter namelijk bepaald dat Flack geen contact mocht hebben met Burton. Tijdens een huiselijke ruzie had ze hem met een lamp geslagen. Tegen de wil van Burton, het slachtoffer dus, besloot justitie de presentatrice wegens geweldpleging te vervolgen. Het proces stond voor begin maart gepland, iets waar ze tegenop moet hebben gezien. Woordvoerders van de familie van Flack spraken na haar dood van ‘een showproces’.

Caroline Flack op de rode loper in 2018. Beeld Dave Benett/Getty Images for Hug

Flack, voormalig winnaar van Strictly Come Dancing, maakte via Instagram gewag van haar angstgevoelens en de druk van het leven als ster. Ze schreef dat ze in staat was zichzelf telkens weer te herpakken, maar maakte zich zorgen over degenen die dat niet kunnen.

Zelf heeft Flack door de jaren heen te maken gehad met hatelijkheden van internettrollen, die vaak betrekking hadden op haar voorkeur voor jongere mannen. Na haar ruzie met Burton kwam daar spot bij, in de tabloids vooral. Afgelopen vrijdag publiceerde The Sun een satirisch bedoelde Valentijnskaart waarop Flack roept: ‘I’ll fucking lamp you.’ De krant haalde de spotprent meteen van de site toen het nieuws van haar dood bekend werd. Ook andere negatieve artikelen werden verwijderd.

Op sociale media werd gepleit voor een boycot van de schandaalkrant, maar ook voor andere tabloids is er reden tot zelfreflectie. En ook ITV kreeg kritiek te verduren omdat de omroep Flack na de ruzie keihard had laten vallen. Eerder verdedigde de omroep een andere ster, Ant McPartlin, wel na een zware veroordeling wegens dronken rijden.

Vragen worden ook gesteld bij de voyeuristische show Love Island, het datingprogramma dat sinds 2015 wordt uitgezonden. Twee ex-deelnemers, de 32-jarige Sophie Gradon en de 26-jarige Mike Thalassitis, hebben in de afgelopen jaren een eind aan hun leven gemaakt. Vorig jaar zag ITV zich genoodzaakt The Jeremy Kyle Show, de Britse versie van Jerry Springer, van het scherm te halen nadat een deelnemer zich van het leven had beroofd.

Uit respect voor Flack heeft ITV besloten een speciale ‘kijkje achter de schermen’-episode van Love Island niet uit te zenden.

Wilt u praten over zelfdoding of wilt u hulp op dit gebied? Bel 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of neem contact op via 113.nl