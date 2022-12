Vragen of meisjes hun seksualiteit in de strijd gooien voor een of ander schoolproject? Dat is echt niet oké

Na haar afstuderen hoeft actrice Joy Delima gelukkig geen seksueel object meer te spelen. Maar waarom mag ze als vrouw nooit boeren, kwijlen of met uitgelopen make-up wakker worden?

De eerste keer dat ik een hoer moest spelen was ik 18 en had ik nog nooit seks gehad. Ik zeg bewust geen sekswerker, want dat was niet eens wat het was. Het was geen interessante rol over het leven van een sekswerker en hoe zij als mens was. Het was gewoon: ‘Joy, jij speelt een van de hoeren.’ Bam. Mijn rol had enkel de functie van een seksueel object waar de mannelijke personages zich mee konden bemoeien.

Ik zat op een theatervooropleiding omdat ik naar de toneelschool wilde en het was een intern schoolproject. De regisseur maakte de rolverdeling en aan het eind mochten mensen komen kijken. Wij kregen hier niet voor betaald omdat we dus nog studenten waren en het onderdeel was van ons curriculum. Nog voor mijn derde jaar had ik drie keer hoer gespeeld.

Toen zag ik er de ernst niet van in, want er werd ons altijd gezegd dat je als acteur alles moet kunnen spelen. Dat zou een mooie uitspraak zijn als het ook waar was geweest. Als ik als acteur alles moet kunnen spelen, waarom kreeg ik dan enkel rollen toebedeeld die standaard minderwaardig waren aan de mannenrollen? Als ik echt alles moet kunnen spelen, geef me dan ook alles. Geef mij dan zwaar drama en gelaagde problematiek. Laat me dan ruften, hilarisch spelen en de baas zijn. Maar dat gebeurt vrijwel niet.

‘Je moet alles kunnen spelen’, wordt ook vaak gezegd op het moment dat je iets juist niet wil spelen en eigenlijk een grens aangeeft. Het is echt niet oké om van meisjes op een opleiding te vragen dat zij hun tienerlichaam en seksualiteit in de strijd te gooien voor een of ander schoolproject dat er niet toe doet als je later terugblikt. Het voelde altijd ongemakkelijk en leerde me onbewust om mijn lijf te zien als object. Vooral als er ouders kwamen kijken en ik als tiener weer iets geils moest doen in een netpanty op hoge hakken, terwijl de vader van m’n klasgenoot twee meter van me af zat.

Toen ik dit inzicht deelde op mijn sociale media, kreeg ik allerlei verontrustende berichten van vrouwen die dezelfde ervaringen hadden als ik. Eentje vertelde zelfs dat ze van haar mannelijke docent de opdracht kreeg om voor de hele klas een orgasme na te spelen, omdat ze niet genoeg zou loskomen in de lessen. Ze was net als ik jong en had nog nooit seks gehad. Ik heb zelf ook als speldocent gewerkt en kan u garanderen dat er tien andere manieren zijn om een acteur ‘los’ te laten komen. Seks is niet de enige oplossing. En als je als oudere man een tiener opdraagt om een orgasme te faken mag er wel een alarmbelletje gaan rinkelen trouwens.

Nu ik afgestudeerd ben mag ik gelukkig zelf kiezen wat ik speel. En ik ben echt niet vies van seksuele handelingen op beeld, zoals sommigen van jullie misschien hebben gezien het afgelopen jaar. Maar het moet wel functioneel zijn en een groter doel dienen, of een breder verhaal. Waar ik als vrouw nog wel vaak tegenaan loop op filmsets is dat ik niet lelijk mag zijn.

Ik heb al aan drie regisseurs (mannen en vrouwen) gevraagd of ik mocht boeren, kwijlen tijdens het slapen of met uitgelopen make-up wakker mocht worden na een nacht feesten. Dat wilden ze niet. Terwijl de mannelijke acteurs in dezelfde productie dat verdorie ook deden. Als ik het stiekem toch deed, werd het eruit geknipt tijdens de montage. Het is een van de redenen dat ik zelf toneelteksten ben gaan schrijven en personages creëerde die sterk, rauw, gelaagd, grappig, slim en lelijk waren, want dat kunnen vrouwen ook zijn. Leer ons dat dan ook op school, want daar heeft de hele acteerwereld én het publiek wat aan.

