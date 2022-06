Vrachtwagen met 46 dode migranten aangetroffen in Texas

De oplegger waarin de migranten werden aangetroffen. Beeld AFP

Zestien inzittenden van de vrachtwagen zijn met hitte gerelateerde verschijnselen naar ziekenhuizen in de omgeving overgebracht. Onder hen waren vier kinderen. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. De temperatuur in San Antonio liep maandag op tot meer dan 39 graden Celsius met een hoge vochtigheidsgraad. Volgens brandweercommandant Charles Hood was er geen water in het voertuig aanwezig voor de migranten, ook airconditioning ontbrak.

De vrachtwagen werd aangetroffen naast het spoor in een wijk in het zuidwesten van de stad. Op beelden op sociale media is te zien dat de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Langs de weg staan tientallen politieauto’s en ziekenwagens. De politie zegt dat drie personen zijn opgepakt. Er wordt nog uitgezocht wat ze precies te maken hebben met de zaak. Ook naar de chauffeur zou nog worden gezocht.

Mensensmokkel

Volgens The Washington Post werd de vrachtwagen gevonden door een afdeling van de Amerikaanse immigratiedienst die zich specialiseert in mensensmokkel. De Mexicaanse consul is op weg naar de plek waar de vrachtwagen werd gevonden. San Antonio ligt op zo’n 250 kilometer van de Mexicaanse grens.

De afgelopen maanden is een recordaantal migranten overgestoken bij de Amerikaans-Mexicaanse grens, wat heeft geleid tot veel kritiek op het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Joe Biden. De Texaanse gouverneur Abbott legde de schuld voor de dode migranten dan ook bij hem neer. ‘Dit zijn de dodelijke gevolgen van zijn weigering om de wet te handhaven’, zo twitterde hij.

In 2019 vond een soortgelijk drama plaats in Europa. In de Britse plaats Essex werd toen een koelwagen gevonden waarin 39 dode Vietnamese migranten werden aangetroffen.