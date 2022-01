Vrachtschip op drift in windmolenpark, bemanning met helikopters gered

Ter hoogte van IJmuiden raakte een vrachtschip in de problemen door Storm Corrie, toen haar anker als gevolg van de storm werd losgewoeld. Beeld Kustwacht

Het stuurloze vrachtschip Julietta D drijft dwars door een windmolenpark in aanbouw van de Zweedse energieleverancier Vattenfall, circa 24 kilometer voor de kust van Noordwijk aan Zee. De bemanning is van het lekke schip gehaald met drie reddingshelikopters; twee zeeslepers zijn inmiddels onderweg. De bulkcarrier raakte vanmiddag een fundering van een transformatorplatform in aanbouw.

Op de maritieme website Marinetraffic.com is de zwerftocht van de Julietta D live te volgen. Met spanning volgen betrokkenen een groen pijltje dat met een snelheid van 3 knopen tussen de windmolens in drijft. Daarnaast ligt een kleiner blauw pijltje: het reddingsschip Koos van Messel van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Die fungeert als de ogen en oren van de Nederlandse Kustwacht; de vijf bemanningsleden kunnen verder niks doen. De Belgische zeesleper Sovereign is in de buurt. De windkracht ter plaatse is 8 à 9 Beaufort, de golven zijn tot wel 6 meter hoog.

Stuurloos

De Julietta D lag vanochtend met enkele tientallen andere vrachtschepen te wachten in het Ankervak IJmuiden. Het lege Duitse schip van 190 meter lang raakte op drift nadat haar anker begon te krabben door storm Corrie. Het botste daarbij op de Maltezer chemicaliëntanker Pechora Star. De Julietta D sloeg lek, haar machinekamer liep vol water en de koopvaarder raakte stuurloos. De Pechora is stabiel en ligt nog voor anker. De Noordzee is op deze locatie circa 25 meter diep.

De Kustwacht lierde voor het middaguur alle achttien bemanningsleden van boord met twee Nederlandse en een Belgische reddingshelikopter. Zij zijn opgevangen op Schiphol-Oost. Een operatie van deze omvang komt volgens een woordvoerder van de Kustwacht zelden voor. De zeeslepers Sovereign en Multratug 18 zijn op weg naar de Julietta D, die eerste is inmiddels in de buurt. De bergers zullen een kabel moeten vastmaken en het stuurloze schip naar veiliger water slepen.

Scheepvaart verboden

Volgens emeritus-hoogleraar Gerard van Bussel (TU Delft) zijn windmolens op zee niet beschermd tegen botsingen. ‘Scheepvaart is niet toegestaan binnen windmolenparken.’ Het gaat om het park Hollandse Kust Zuid waar Vattenfall 140 windmolens van 225 meter tiphoogte wil plaatsen. Momenteel staan er nog geen molens, maar steken wel de eerste 34 funderingen voor molens zo’n twintig meter uit zee. Zo’n fundering staat op de zeebodem en steekt daar nog eens 25 meter diep in de grond. Van Bussel: ‘De verwachting is dat bij een eventuele aanvaring zo’n windmolen niet knakt, maar scheef gaat staan.’ In die gevallen zal zowel de molen als de fundering moeten worden afgebroken. Of de fundering die vandaag is geraakt ernstig is beschadigd, moet volgens hoogspanningsnetbeheerder Tennet nog worden onderzocht.