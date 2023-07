Vrachtschip afgedreven richting Terschelling: brand woedt nog, maar nog geen olie gelekt

Mensen op het strand van Ameland kijken in de richting van de het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Beeld ANP

Het schip is afgedreven in westelijke richting en ligt nu zo'n 16 kilometer ten noorden van Terschelling. Een noodsleepverbinding is aangelegd, waardoor het vrachtschip buiten de verkeersbanen wordt gehouden en het scheepvaartverkeer ongehinderd kan doorgaan. De zijkanten van de Fremantle Highway zijn lange tijd gekoeld met een brandblusinstallatie, maar dat is stopgezet, uit de vrees dat het schip zinkt.

Daarnaast zijn er grote zorgen dat er mogelijk een scheur ontstaat in de brandstoftank, waardoor schadelijke stoffen in de natuur terecht kunnen komen. Lichtpuntje: volgens Rijkswaterstaat geven voorziene wind- en golfrichtingen aan dat eventueel gelekte schadelijke stoffen niet naar de Waddeneilanden, werelderfgoedgebied, zullen stromen.

De onder Panamese vlag varende Fremantle Highway meldde in de nacht van dinsdag op woensdag brand aan boord. Het schip was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte, om vanaf daar verder te varen naar Singapore.

Het vrachtschip, 200 meter lang, 32 meter breed en 20 meter hoog, heeft ruim 3.700 auto’s aan boord, waaronder 25 elektrische. De brand ontstond vermoedelijk nadat een elektrische auto ontplofte, aldus de Kustwacht. Eén bemanningslid overleed, het is nog onduidelijk hoe. De overige 22 bemanningsleden raakten gewond. Zij werden door helikopters en reddingsboten van boord gehaald. Ook sprong een deel van grote hoogte in het water, zij werden gered door schepen die te hulp schoten. Alle bemanningsleden zijn afkomstig uit India.

Terschelling

Rijkswaterstaat heeft oliebestrijdingsschepen ingezet om olie af te vangen, mocht een natuurramp zich voordoen. De hoop is dat het schip versleept kan worden. Het schip moet dan naar een van de havens in noordelijke richting worden verplaatst .

Het onder controle krijgen van de brand kan nog dagen of zelfs weken duren, aldus de Kustwacht. ‘Het schip wordt niet meer gekoeld, want voorkomen moet worden dat overbodig veel water aan boord komt’, schrijft de Kustwacht. ‘Dit brengt de stabiliteit van het schip in gevaar. Eerder werd dit wel gedaan, omdat de brand toen heviger was.’ Wellicht wordt later besloten om opnieuw te koelen, aldus de Kustwacht.

Minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een bergingsteam is ingevlogen. Zij moeten een inschatting maken of er een nieuwe, sterkere verbindingskabel kan worden gelegd om het schip naar een geschikte locatie te slepen.

Duitse regering heeft hulp aangeboden

Verschillende instanties, waaronder de Kustwacht, bergingsmaatschappijen en Rijkswaterstaat, houden het schip in de gaten en werken toekomstscenario’s uit. Ook de Duitse regering heeft inmiddels hulp aangeboden bij de bestrijding van de brand.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil strengere regels voor het vervoer van elektrische auto’s op zee, verklaarde voorzitter Jan Valkier bij Nieuwsuur. Het blussen van elektrische auto’s is lastig omdat de accu’s goed beschermd zijn tegen contact met water. Bovendien kan het vuur in een uitgebrande accu soms na dagen ineens weer oplaaien.

De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties werkt aan aanscherping van regels, maar wanneer die precies komen, is niet duidelijk. De KVNR roept op om haast daarmee te maken.