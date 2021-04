Vraag naar energie in 2020 drie decennia teruggezet

Een cv-ketelmonteur aan het werk. Vanwege het koude weer en flinke sneeuwval hebben verwarmingsbedrijven het extra druk. Beeld ANP

Belangrijke oorzaak: de enorme afname van het gebruik van motorbrandstoffen door het verkeer, een forse daling van het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit en een majeure krimp van de verkoop van kerosine voor de luchtvaart. Belangrijkste reden: opnieuw corona.

Opvallend is de coronaknik in de hoeveelheid kerosine die is getankt door vliegtuigen: die kromp met maar liefst 44 procent. Ook de export nam flink af: Nederland is een belangrijke leverancier voor de Duitse luchtvaart, die ook door corona zwaar is getroffen. Nederlandse raffinaderijen zagen de productie het afgelopen jaar met bijna de helft afnemen. Verder daalde de verkoop van benzine en diesel flink, waarbij de klap voor diesel iets minder fors was, doordat het vrachtverkeer minder zwaar getroffen werd door de pandemie.

Bij de productie van elektriciteit groeide gas als brandstof in populariteit, ten koste van kolen. Het verbruik van kolen nam met ongeveer eenderde af, onder meer vanwege de gestegen prijs van CO2. Bij de verbranding van kolen komt per kilowattuur meer kooldioxide vrij dan bij aardgas.

Energiebedrijf Eneco, dat dinsdag zijn jaarverslag publiceerde, voelde de gevolgen van de pandemie eveneens. De vraag naar elektriciteit nam af doordat veel kantoren leeg stonden. Ook reden er minder treinen vanwege diverse lockdowns. Door de relatief hoge temperaturen verkocht Eneco minder gas voor de verwarming van gebouwen dan in andere jaren.

Niettemin steeg de nettowinst met bijna de helft tot 118 miljoen euro, vooral dankzij de ingebruikname van enkele grote windparken voor de Zeeuwse kust.