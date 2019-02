Vouwtelefoon Samsung in april op de markt (en kost 2.000 dollar)

Samsung Galaxy Fold Beeld Samsung

Het apparaat heeft in uitgevouwen toestand een scherm van 7,3 inch (18,5 cm), dat kan worden dichtgevouwen tot compacte telefoon. Het is dus een (kleine) tablet en telefoon in één. Samsung, dat al in 2011 een eerste prototype van een flexibel scherm liet zien, noemt de telefoon – tien jaar na de eerste Galaxy – een geheel nieuwe categorie.

De nieuwe oordopjes ('buds') kunnen draadloos worden opgeladen door ze op een Galaxy S10 te leggen. Beeld Samsung

Overigens komen ook andere fabrikanten met vouwtelefoons, die worden gezien als de grote innovatie die hard nodig was op de wat ingedutte smartphonemarkt. Met een nog groter scherm, nog dunnere rand, nog betere camera is de verwende consument nauwelijks nog over te halen de buidel te trekken. Het relatief onbekende en kleine Royole liet vorig jaar al een buigtoestel zien en en ook Huawei en het Chinese Xiaomi hebben een vouwtelefoon in petto. De Fold van Samsung komt vanaf april daadwerkelijk op de markt. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar in de VS gaat hij bijna 2.000 euro kosten, zo werd woensdag bekend.

Galaxy Fold in opengevouwen toestand. Beeld Samsung

Behalve deze blikvanger presenteerde Samsung ook nieuwe oordopjes, horloges en de Galaxy S10. Deze laatste komt in drie varianten: de S10e, de S10 en S10+, waarvan de laatste twee een gebogen scherm hebben. Anders dan de concurrerende iPhones hebben de Galaxy’s geen inkeping bovenaan het scherm (de ‘notch’), maar een minieme uitsparing voor de camera, iets waarmee de laatste tijd ook andere fabrikanten, zoals Honor, op de proppen komen. De vingerafdruksensor zit onder het scherm verstopt, nog zo’n recente trend. Prijzen lopen uiteen van 749 euro voor de goedkoopste S10e tot maar liefst 1.599 euro voor de duurste S10+ met 1 TB geheugen. De oordopjes (buds) zijn – heel handig – draadloos in een houdertje op de rug van een S10 op te laden.