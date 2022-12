Vos en Rosenmöller leiden het linkse front van PvdA en GroenLinks: ‘De afrekening met het kabinet gaat komen’

De kandidaat-lijsttrekkers Mei Li Vos (l) en Paul Rosenmöller (r) voorafgaand aan hun presentatie, in gesprek met de fractieleiders in de Tweede Kamer, Jesse Klaver en Attje Kuiken. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Eén ding hebben GroenLinks en de PvdA met hun fusiedrang al bereikt: op hun partijbijeenkomsten klinkt, voor het eerst in jaren, zonder enige terughoudendheid weer de hoop én de verwachting dat ze de grootste partij worden. Om te beginnen komend voorjaar in de Eerste Kamer. ‘Ik denk dat de afrekening met het kabinet er gaat komen’, zegt Mei Li Vos, kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA. De andere lijsttrekker, Paul Rosenmöller, ziet het namens GroenLinks al helemaal voor zich: ‘Links krijgt het initiatief.’

De twee worden donderdag in het Nutshuis in Den Haag gepresenteerd, samen met de andere kandidaat-senatoren die in mei 2023 in elkaar zullen schuiven tot één fractie. Dat het een ‘historisch moment’ is, ligt op de lippen van alle betrokkenen bestorven. Na jaren waarin de PvdA verviel van cruciale machtspartij tot een wegkwijnende politieke beweging en GroenLinks er steeds maar niet in slaagde om echt mee te doen in de strijd om de macht, moet de samenwerking het linkse front nieuw momentum geven. Vos benadrukt dat ze met Rosenmöller al zo vertrouwd is geraakt dat ze nergens meer aan hoeft te wennen. ‘Ja, aan het feit dat wij de grootste worden.’

Heel gewaagd is die verwachting niet eens, want de simpele optelsom leert dat ze in de Eerste Kamer nu samen met 14 zetels ook al groter zijn dan de VVD van premier Rutte. De partijen hopen bovendien op een extra impuls door het enthousiasme dat zij met hun verstrengeling los denken te maken onder progressieve kiezers.

Oefenterrein

Ook in het Nutshuis wordt nog maar eens benadrukt dat van een partijfusie voorlopig geen sprake is. De Eerste Kamer geldt als oefenterrein. Zeker bij de PvdA wordt de weg terug nadrukkelijk opengehouden. Op 15 maart treffen de kiezers gewoon twee kandidatenlijsten aan op hun stembiljet voor de Provinciale Staten. En dat geldt ook voor de Statenleden die op 30 mei op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. Daarna pas volgt de samensmelting van de dan gekozen senatoren.

Dat er politieke kansen liggen, is een feit. De machtsverhoudingen in de Eerste Kamer zijn van groot belang voor het zittende kabinet. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben daar nu met 32 zetels geen meerderheid. (De Eerste Kamer heeft 75 zetels.) Mochten zij nog meer zetels verliezen, dan kunnen ofwel de rechtse partijen, ofwel het linkse blok grote invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid.

Rosenmöller en Vos zijn de voorlopers in het proces en kennen zelf geen enkele twijfel meer. Rosenmöller: ‘We stemmen in de Eerste Kamer al 3,5 jaar alle standpunten met elkaar af.’ Dat resulteert in vrijwel alle gevallen in soepele eensgezindheid, stelde het Parlementair Documentatiecentrum eerder dit jaar vast. In 99 procent van de gevallen stemmen de fracties hetzelfde over wetsvoorstellen. Alleen over het Ceta-handelsverdrag met Canada scheidden in juli de wegen, toen de PvdA voor stemde en GroenLinks tegen. Vos verwijst er fijntjes naar. ‘De grootste hobbel hebben we wel gehad.’

Zonder ego’s?

Eén ding is vooralsnog onveranderd: de PvdA weet vrijwel nooit een kandidatenlijst te presenteren zonder dat er ruzie over ontstaat. Dat is ook dit keer niet gelukt. Twee PvdA-kandidaten hebben bedankt voor de hun toegewezen plaats op de lijst omdat ze die te laag vonden. Het gaat om de zittende senatoren Hamit Karakus, oud-wethouder in Rotterdam, en oud-partijvoorzitter Ruud Koole. Koole werd door de selectiecommissie onder voorzitterschap van voormalig partijleider Job Cohen op plek twee gezet, maar door het partijbestuur – dat de voordracht aan het congres doet – op plaats acht. Het overkwam Koole ook al aan het eind van zijn eerste periode in de senaat, tussen 2011 en 2015. In 2019 keerde hij alsnog terug.

Donderdag in Den Haag worden er weinig woorden aan vuilgemaakt. En dat geldt ook voor de meest heikele kwestie: wie gaat straks die fusiefractie leiden en wordt dus voor de buitenwereld het gezicht van het rood-groene avontuur? ‘Paul heeft geen last van z’n ego’, stelt Vos de zaal gerust. ‘En ik ook niet meer, dus daar komen we wel uit.’ Rosenmöller: ‘Als we érgens ontspannen over zijn, is het wel daarover.’