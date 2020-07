Vorige Spaanse koning Juan Carlos mogelijk verbannen uit paleis

Juan Carlos (links) zou van koning Salman bin Abdulaziz al-Saud van Saoedi-Arabië 64,8 miljoen euro hebben aangenomen. Beeld EPA

Volgens de digitale krant El Confidencial staat koning Felipe VI op het punt actie te ondernemen tegen zijn vader. Het idee is om een ‘brandgang’ aan te leggen tussen de twee generaties. ‘Deze zaak mag koning Felipe niet raken’, waarschuwde een regeringsbron in El Confidencial.

‘Het is ondraaglijk, de berichtgeving gaat maar door, uur na uur, dag na dag’, wanhoopte een andere hoge functionaris. Hij doelde op de steeds sterker wordende aanwijzingen dat Juan Carlos zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, witwassen en belastingontduiking.

Vorige week nog dook een document op waaruit bleek dat Juan Carlos in 2008 een bedrag van 64,8 miljoen euro had ontvangen van de koning van Saoedi-Arabië. De betaling zou verband houden met de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina, een bouwopdracht die uiteindelijk aan een groep Spaanse bedrijven werd gegund.

In het document tekent koning Juan Carlos tot driemaal toe voor de wijziging van de statuten van een stichting in Panama. Vanaf dat moment, in 2011, is de voormalige Spaanse koning de eerste begunstigde van de stichting, die gekoppeld is aan een Zwitserse bankrekening waarop de donatie van de Saoedische koning binnenkwam.

Strafrechtelijke immuniteit

De tweede begunstigde was koning Felipe VI, maar die zegt dat hij hier niet van op de hoogte was. Toen hij vorig jaar werd ingelicht, stuurde hij naar eigen zeggen meteen een brief aan zijn vader waarin stond dat hij niets met de stichting te maken wilde hebben. De Britse krant The Telegraph maakte het bestaan van de stichting afgelopen maart bekend. Dat was het moment waarop koning Felipe besloot dat zijn vader geen recht meer had op zijn koninklijke toelage.

Ondertussen gaat het justitiële onderzoek naar de illegale praktijken van koning Juan Carlos door, zowel in Zwitserland als in Spanje. Het Spaanse Hooggerechtshof neemt deze zomer een besluit over het al dan niet vervolgen van de koning, die in 2014 plaatsmaakte voor zijn zoon. De moeilijkheid daarbij is dat Juan Carlos gedurende zijn koningschap strafrechtelijke immuniteit genoot. Het zoeken is dus naar strafbare feiten die zijn gepleegd ná zijn abdicatie.

De Spaanse regering vreest dat het voortbestaan van de monarchie op het spel komt te staan door de hele affaire. ‘Ik ben blij dat het Koninklijk Huis bezig is afstand te nemen van deze verontrustende berichten’, zei premier Sánchez er afgelopen woensdag over. Volgens analisten was de premier rond een explosieve zaak zelden zo duidelijk geweest als nu.

Sánchez overweegt bovendien om de Spaanse grondwet te veranderen, zodat de strafrechtelijke immuniteit van het staatshoofd wordt ingeperkt. ‘Het is duidelijk dat de grondwet mee moet gaan met de eisen die de samenleving stelt aan mensen met een voorbeeldfunctie’, zei hij in een interview. Een grondwetswijziging zou echter geen gevolgen hebben voor Juan Carlos, omdat die niet met terugwerkende kracht geldt.

De steun voor het koningshuis brokkelt in Spanje steeds meer af. Volgens een recente opiniepeiling van de digitale krant El Español is inmiddels 49,3 procent van de Spanjaarden voorstander van een republiek, terwijl 48,9 procent nog steeds de voorkeur geeft aan een parlementaire monarchie. Het officiële opinieonderzoeksbureau CIS vraagt sinds 2015 niet meer naar de waardering voor het koningshuis – en ook dat is veelzeggend.