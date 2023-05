Vorig jaar meer meldingen van kinderontvoering: ‘Preventief advies in voorstadium essentieel’

Het Centrum Internationale Kinderontvoering ontving vorig jaar 63 meer meldingen dan in 2021. Beeld Getty Images

Meestal is er bij kinderontvoering sprake van een ouder die een kind tegen de wil van de andere ouder meeneemt naar een andere woonplaats. Centrum IKO ziet in de meldingen uit 2022 dat in 78 procent van de gevallen de moeder de ontvoerder was. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Turkije. Van de kinderen die naar Nederland werden ontvoerd, woonden de meesten daarvoor in België, Polen of de Verenigde Arabische Emiraten.

Of de toename van het aantal meldingen daadwerkelijk duidt op een toename van het aantal kinderontvoeringen durft Centrum IKO niet te zeggen. Volgens de organisatie, die ouders gratis (juridisch) advies, begeleiding en informatie geeft, betekent dit cijfer in elk geval dat ze beter vindbaar zijn voor betrokkenen. Hierdoor kloppen ouders die te maken hebben met kinderontvoeringen mogelijk vaker aan bij Centrum IKO, stelt de stichting.

Directeur Coskun Çörüz vindt het belangrijk dat de organisatie bekend is bij gezinnen waar mogelijk een kinderontvoering dreigt: ‘In het voorstadium van een kinderontvoering blijft preventief kunnen adviseren echt essentieel.’ Centrum IKO, een door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierde stichting, meldt dat van de 265 zaken waarin preventieve adviesgesprekken zijn gevoerd, er maar drie zaken bekend zijn waarbij daadwerkelijk een kinderontvoering plaatsvond.