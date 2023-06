Vorig jaar 1.700 kindsoldaten ingezet in Syrië, het meest bij door VS gesteunde rebellen

Hamrin Alouji toont foto's van haar 13-jarige dochter die zou zijn gerekruteerd door de Revolutionaire Jeugd, een organisatie gelinkt wordt aan de PKK. Beeld AP

Dat melden de Verenigde Naties in een rapport dat deze week verscheen. Volgens de cijfers is er geen conflict ter wereld waar zoveel kinderen meevechten. Ter vergelijking: in brandhaarden als Congo (1.545), Somalië (1.094) en Jemen (105) liggen de cijfers lager. Dat is opmerkelijk, omdat de frontlinies in Syrië sinds het voorjaar van 2020 grotendeels bevroren zijn. Negen op de tien gerekruteerde kinderen in Syrië zijn jongens.

De SDF, een parapluorganisatie waarbinnen de Koerdische PKK- en YPG-partijen de grootste vinger in de pap hebben, heeft in het noordoosten van Syrië een semiautonoom bestuur gevestigd. In dat gebied werden afgelopen jaar zeker 637 minderjarige kinderen gerekruteerd, een stijging met factor drie vergeleken met het jaar ervoor. Ook in buurland Irak komt het incidenteel voor dat minderjarige kinderen door de PKK als soldaten worden ingezet.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

De Amerikanen – zo’n 900 man sterk – trekken samen met de SDF op in de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS). In 2019 tekende de SDF-leiding nog een overeenkomst met de VN waarin ze beloofde een eind te maken aan het ronselen van kinderen. Aan de kant van de Assad-regering werden ‘slechts’ enkele tientallen kinderen ingezet.

Kinderen worden soms van straat geplukt terwijl ze op weg zijn naar school, om vervolgens op te duiken in een trainingskamp. Dat overkwam bijvoorbeeld een 16-jarig meisje in de Syrisch-Koerdisch stad Qamishli. In november 2021 was ze op weg naar taalles, toen ze door onbekenden werd gekidnapt. Haar familie kreeg daarna een telefoontje van een onbekende vrouw. ‘Ze zei dat onze dochter gerekruteerd was’, zo getuigde de moeder van het meisje, Taza Jambli, tegenover mensenrechtenorganisatie Syrians for Truth & Justice. De dochter bleek meegenomen naar een dorp waar kinderen militaire training ondergaan.

Andere minderjarigen worden in Syrië door hun armlastige families opgegeven, zodat ze hen financieel kunnen ondersteunen. Er zijn ook gevallen bekend van kinderen die om ideologische redenen mee willen vechten.

Helemaal onomstreden zijn de bevindingen van de VN niet. Critici wijzen erop dat de meeste kinderen in het door Koerden geleide gebied niet door de SDF worden ingezet, maar door de zogeheten ‘Revolutionaire Jeugd’, een Koerdische groep die niet direct onder de SDF valt. Volgens de meeste bronnen is de organisatie wel direct gelieerd aan de PKK, en is ze ook actief in Turkije, Iran en Irak. De SDF zegt geen controle te hebben over hun doen en laten, maar legt de organisatie ook geen strobreed in de weg. Tegenover persbureau Associated Press ontkent een woordvoerder van de ‘Revolutionaire Jeugd’ dat er sprake is van kidnapping of dwang. ‘Ze komen zelf naar ons toe, en vertellen ons dat ze van plan zijn om in dienst van het volk te willen treden. We nemen geen minderjarigen aan als ze besluiteloos of onzeker zijn.’

Ook bestaan er twijfels over andere bevindingen van de VN. Onder het kopje Libië, een ander land verscheurd door jaren van oorlog, worden geen kindsoldaten genoemd, terwijl die in het verleden wel ingezet zijn door de diverse strijdende partijen. Ook daar ging het vaak om Syrische kindsoldaten, op het vliegtuig gezet door het zogeheten Syrische Nationale Leger (SNA) die het gebied aan de grens met Turkije controleren. De SNA, een overblijfsel van wat vroeger het Vrije Syrische Leger heette, wordt financieel overeind gehouden door Qatar en Turkije.

Bassam Alahmad, directeur van de reeds genoemde organisatie Syrians for Truth & Justice, wijst er bovendien op dat het VN-rapport het getal van 477 Syrische kinderen noemt van wie onduidelijk zou zijn door wie zij gerekruteerd zijn. Dat vindt hij vreemd. De kinderen verdwenen in SNA-gebied. ‘Niemand anders is daar actief, dus zij moeten zich voor die cijfers verantwoorden.’