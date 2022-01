Voorzitter spoedeisende hulpartsen: opvallend veel kinderen met brandwonden na TikTok-challenge

Nieuwjaarsnacht in Den Haag. Beeld Joris van Gennip

In steden als Rotterdam en Den Haag noemen ze dit een ‘beheersbare’ oudejaarsnacht. Bent u het daarmee eens?

‘Van de collega’s die nachtdienst hadden begrijp ik dat ze weer vrij veel gevallen van overmatig alcohol- en drugsgebruik hebben gezien. Het beeld was echt anders dan vorig jaar, toen er ook een lockdown was. Dat was echt een rustige nacht. Nu was er meer feestvreugde - en helaas soms met negatieve gevolgen. Ik had zelf om 18 uur ook al twee mensen voorbij zien komen die een liter wodka op hadden. Tja, dat is ook een manier om Oud en Nieuw te vieren.’

Ondanks het vuurwerkverbod was er op veel plekken flink wat vuurwerk te zien en te horen. Was dat ook op de spoedeisende hulp te merken?

‘Het aantal vuurwerkletsels was meer dan vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod was. We zagen een paar gevallen van ernstig letsel aan ogen en handen. Opvallend was ook dat we flink wat kinderen langs kregen met brandwonden aan hun voeten. Ze hadden meegedaan aan een TikTok-challenge.’

Het gaat om filmpjes op sociale media, waarbij kinderen op vuurwerk stampen zodat al het kruit in een keer ontploft. Waar kan dat toe leiden?

‘Als het misgaat, kun je derdegraads brandwonden oplopen. Dat zijn echt diepe brandwonden.’

En het gaat niet eens om zwaar vuurwerk.

‘Nee. Dit betreft feestvuurwerk, spul dat het hele jaar door verkocht mag worden. Het idee is dat je dat veilig zou kunnen uittrappen. Maar dat is niet zo. Het blijft vuur, dus er zit altijd een risico aan.’

De Brandwondenstichting spreekt over tientallen jonge slachtoffers. Herkent u dat beeld?

‘Ik heb van meerdere collega’s gehoord dat ze het hebben gezien. Maar ik heb geen contact gehad met alle SEH-artsen van alle ziekenhuizen, dus een getal durf ik er niet op te plakken.’

Welke les trekt u uit deze jaarwisseling?

‘We moeten nog eens goed nadenken over het vuurwerkverbod. Het is interessant om te zien dat mensen zich vorig jaar redelijk aan dat verbod leken te houden, maar dat er dit jaar weer veel vuurwerk te zien was. Dat betekent dat verbieden alleen niet voldoende is. Je moet ook zorgen dat er geen nieuwe, illegale kanalen ontstaan waar mensen aan vuurwerk kunnen komen.’