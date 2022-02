Voorzitter politiebond ACP op non-actief wegens grensoverschrijdend gedrag

Van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de ACP. Beeld ANP

Dat maakte de ACP dinsdagavond bekend. De politiebond heeft een onafhankelijk bureau ingeschakeld dat de meldingen verder gaat onderzoeken. Het bestuur van de bond heeft Van de Kamp gevraagd om zijn werkzaamheden neer te leggen om zo ‘de ruimte te bieden het onderzoek uit te laten voeren en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’

De ACP wil gedurende het onderzoek verder geen mededelingen doen over de zaak. Een woordvoerder van de vakbond kon tegen het ANP niet zeggen om wat voor soort meldingen het precies gaat en hoeveel meldingen er zijn binnengekomen.

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de ACP, met 24 duizend leden de grootste politievakbond van Nederland. Ook is hij sinds 2009 voorzitter van de European Police Union, en sinds 2019 lid van de Sociaal-Economische Raad.

Sinds de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland neemt het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag — seksueel of anderszins — rap toe. Van de Kamp is het zoveelste publieke figuur over wie zulke meldingen nu naar buiten komen. Ook Ajax-directeur Marc Overmars, Kamerleden Gijs van Dijk en Nilüfer Gündoğan en Telegraaf-verslaggever Mick van Wely stapten op of werden geschorst wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag.