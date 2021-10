Voorzitter Onderwijsraad: ‘De vrijheid van onderwijs is niet vrijblijvend, er zijn grenzen’

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem kwam in opspraak door haar anti-homobeleid. Vrijheid van onderwijs is een ding, maar dat ging te ver, zegt de Onderwijsraad. Beeld ROBIN UTRECHT

De discussie die de Tweede Kamer vorige week voerde over het anti-homobeleid op de reformatorische school Gomarus in Gorinchem, eindigde in een patstelling. Zoals dat wel vaker het geval is bij debatten over artikel 23, waarin is opgenomen dat de overheid ook scholen met een levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag bekostigt.

Artikel 23, zo bepleiten de progressieve partijen in de Tweede Kamer, staat de veiligheid van leerlingen in de weg. Zie het voorbeeld van Gomarus, waar de schoolbestuur het gerechtvaardigd vindt om ouders te informeren over homoseksuele gevoelens van leerlingen.

De conservatieve partijen, aan de andere kant, stellen dat dergelijke uitwassen ook bestreden kunnen worden met bestaande wetgeving voor gelijke behandeling van lhbti-leerlingen. Artikel 23 hoeft hiervoor niet op de schop.

Pluriformiteit

Ook de Onderwijsraad vindt het te ver gaan om aan artikel 23 te sleutelen: de pluriformiteit van het onderwijsbestel past binnen de open samenleving die Nederland voorstaat, vindt de raad. Maar, zo voegt voorzitter Edith Hooge daar direct aan toe: ‘De vrijheid van onderwijs is niet vrijblijvend, er zijn grenzen. Die zijn voor scholen en voor de overheid niet altijd even duidelijk.’

Vandaar dat de Onderwijsraad zo concreet mogelijk, aan de hand van vier actuele casussen (gescheiden onderwijs, toelatingsbeleid, kledingvoorschriften en lesmateriaal), de wettelijke kaders schetst waarbinnen scholen hun eigen identiteit vorm mogen geven.

Het uitgangspunt zou volgens de Onderwijsraad altijd de democratische rechtsstaat moeten zijn. Daarbovenop is ruimte voor ‘accenten’. ‘In die volgorde, niet andersom’, zegt Edith Hooge. ‘De overheid moet die grenzen veel scherper bewaken.’

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. Beeld Kiki Groot

Dit gebeurt nu niet goed genoeg?

‘De overheid is hier tot nu toe terughoudend in geweest. Neem het geven van lessen in democratisch burgerschap: dat is verplicht op alle scholen, maar niet elke school maakt hier tijd voor of geeft leerlingen hier goed onderwijs in. Het is daarom nodig dat de overheid preciezer aangeeft wat de kern- en einddoelen zijn van democratisch burgerschap en hoe scholen daarin examens afnemen.

‘We willen bereiken dat álle kinderen op álle scholen een verplichte gemeenschappelijke kern meekrijgen, zodat ze kennis opdoen van basisbegrippen als non-discriminatie en verdraagzaamheid, de democratie en de rechtsstaat. Dit geldt niet alleen voor scholen met een religieuze grondslag, maar net zo goed voor het openbaar onderwijs.’

Hoe kan de overheid erop toezien dat scholen zich daadwerkelijk aan die grenzen houden?

‘De overheid bekostigt het onderwijs, dus als een school zich niet houdt aan die verplichte gemeenschappelijke kern, dan kan dat financiële gevolgen hebben. Ook de Onderwijsinspectie kan op allerlei manieren interveniëren, bijvoorbeeld door een openbaar rapport uit te brengen.

‘De Onderwijsraad wil daar nog aan toevoegen dat de overheid verder moet kijken dan de onderwijswetten. Als leerlingen, ouders of andere betrokkenen zich gediscrimineerd of geïndoctrineerd voelen, dan kunnen ze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Een overtreding in het kader van de wet op gelijke behandeling kan worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. En in extreme gevallen kan het strafrecht worden aangesproken. Daarbij is het belangrijk om te onderstrepen dat de overheid zich zelf ook aan die grenzen moet houden, het goede voorbeeld moet geven.’

Mag een school als Gomarus volgens jullie richtlijnen leerlingen dwingen om uit de kast te komen?

‘Nee, dat is onacceptabel. Een school moet zorgen voor een veilig klimaat, het moet pedagogisch verantwoord handelen. Vrijheid van onderwijs is geen vrijbrief om de privacy van kinderen te schenden. Dit druist in tegen het recht voor leerlingen om zich te ontwikkelen en zich seksueel te oriënteren.’

Maar denkt de rechter daar hetzelfde over?

‘Het is niet aan de Onderwijsraad om hier een oordeel over te geven. De casus ligt ter beoordeling bij het OM, en dat is een goede zaak.’

De vrijheid van onderwijs biedt ruimte voor interpretatie: islamitische scholen die in een lesboek opnemen dat mannen en vrouwen elkaar niet mogen aankijken, zullen dit vanuit hun eigen geloofsovertuiging acceptabel vinden. Hoe zou de overheid hier richting aan moeten geven?

‘De Onderwijsinspectie is bevoegd om naar lesmateriaal kijken en te beoordelen of de gemeenschappelijke kern erin staat. In dit geval zou expliciet in het boek moeten worden opgenomen dat mannen en vrouwen in onze samenleving gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat ze open en vrij met elkaar om mogen gaan en zich mogen kleden zoals ze dat zelf willen. Vervolgens mag er in een lesboek staan: volgens onze overtuiging is het wenselijk dat... Dat luistert heel nauw.’

Blijft hiermee het spanningsveld tussen vrijheid van onderwijs en de democratische rechtsstaat niet overeind?

‘In onze samenleving vindt per definitie een botsing plaats van waarden, er zullen altijd tegengestelde uitgangspunten zijn. De vrijheid om opvattingen te hebben vanuit een eigen overtuiging kan bijvoorbeeld botsen met het recht op gelijke behandeling. Daar zoek je een evenwicht voor. Met dit advies markeren we de niet-onderhandelbare grenzen, zoals non-discriminatie.’

Kun je de vrijheid van onderwijs niet beter afschaffen?

‘Artikel 23 is de rechtsstatelijke verankering van het evenwicht tussen dat gedeelde kader en de overheidszorg. Meer praktisch gezegd: de overheid kan prima uit de voeten met de huidige wetgeving. De overheid mag de scholen houden aan normen van wat wel en niet mag, maar die normen moeten wel vooraf kenbaar worden gemaakt. Die moeten heel duidelijk zijn. Dan kun je daar ook beter op handhaven.’