Voorzitter meldpunt: ‘BNNVara liet het succes van het programma prevaleren boven het welzijn van de mensen’

Matthijs van Nieuwkerk tijdens een promo voor De Wereld Draait Door in 2018. Beeld ANP / Julie Hrudova

Ja, dat er wat mis was bij De Wereld Draait Door (DWDD) wist Janke Dekker wel. Maar dat zo veel medewerkers van de populaire talkshow te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag was toch wel een schok, zegt de voorzitter van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de creatieve sector.

Het meldpunt werd in 2018 opgericht nadat in de media een aantal schandalen waren blootgelegd bij toneelgezelschappen, acteursopleidingen en een castingbureau. Sindsdien kunnen theatermakers, filmmakers en medewerkers van televisieprogramma’s er misstanden melden.

In de eerste anderhalf jaar kwamen er 42 meldingen binnen, zegt Dekker, die naast haar bestuursfunctie bij het meldpunt werkt als theaterproducent. Dit jaar stond de teller in juni al op 190, mede door de onthullingen over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland. Inmiddels zijn het er 240. ‘Er is een kentering gaande in wat we aanvaardbaar vinden’, zegt ze. ‘Daardoor zijn meer mensen bereid een melding te doen.’

Kwamen er bij Mores.online ook meldingen over Matthijs van Nieuwkerk en DWDD?

‘Wij doen geen mededelingen over de meldingen die bij ons binnenkomen. Omdat wij onze melders absolute vertrouwelijkheid garanderen. En nee, ik kan ook niet zeggen of het er ook bij andere programma’s zo aan toegaat.’

Wat biedt u de mensen die bij u een melding doen?

‘Onze vertrouwenspersonen luisteren goed naar de verhalen van de melders. Dat doen ze op een empathische manier. We doen ook niet aan waarheidsvinding. Dan voelen mensen zich aangevallen of niet gehoord. Veel van hen hebben al vervelende vragen gekregen. Ben je niet overgevoelig? Had je ook niet beter dit of dat kunnen doen? Dat is victim blaming. Terwijl je melders serieus moet nemen. Ze moeten al een drempel over voordat ze überhaupt een melding doen.

En wat gebeurt er daarna?

‘Als de emotie gezakt is, kijken we welke vervolgstappen mogelijk zijn: een gesprek met de dader bijvoorbeeld, een traject van mediation of een strafrechtelijke procedure.’

Wat viel u op bij het lezen van het verhaal over de giftige werksfeer bij het programma?

‘De reactie van BNNVara op de signalen dat er iets mis was. De melders vonden structureel geen gehoor bij de directie van omroep. En ook niet bij de arbodienst. Die bood mensen een coachingsprogramma aan. Alsof dat de werkvloer veiliger maakt! Niemand leek aandacht te hebben voor wat de onveiligheid veroorzaakte. Dat is stuitend. Een grove nalatigheid van de werkgever.’

Hoe verklaart u dat?

‘De omroep liet het succes van het programma prevaleren boven het welzijn van de mensen, terwijl beide naast elkaar kunnen bestaan. Ze hadden veel kunnen oplossen door gesprekken te voeren of mediation te doen. Bij de televisie werken mensen onder hoge druk. De gemoederen lopen soms op. Maar als het zo structureel is, dan is er meer aan de hand. Dan moet er ingegrepen worden. Maar dat gebeurde niet, ondanks dat mensen aan de bel trokken.’

Is dat uitzonderlijk?

‘We zien het ook bij andere organisaties. Ze hebben de protocollen en meldpunten op orde, maar nooit nagedacht wat de consequenties zijn als er een keer echt iets groots speelt. Hoeveel is het een organisatie waard om een veilige werkvloer te creëren? En kan dat in het ergste geval betekenen dat ze afscheid moeten nemen van een sterpresentator?’

Van Nieuwkerk schrijft in een reactie dat het hem enorm spijt. Hij noemt het artikel een spiegel die in zijn kamer blijft hangen.

‘Daar hebben de melders niet zo heel veel aan. Ik vind het ook niet gepast dat hij in zijn reactie aandacht vraagt voor het succes dat het programma had. Je betuigt spijt of je doet het niet. Het succes kun je later misschien nog eens benoemen, als je nog eens dieper ingaat op de gebeurtenissen. Maar op dit moment niet. De timing is verkeerd. Tegelijk vind ik dat Van Nieuwkerk ook het slachtoffer is van slecht management. Hij had op zijn gedrag aangesproken moeten worden door de werkgever. Als dat eerder en vaker was gebeurd, was het misschien niet zo geëscaleerd.’

Eerder dit jaar kwamen berichten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, nu over onveilige werksfeer bij DWDD. Is dat laatste minder erg?

‘Je moet nooit leed met leed vergelijken. Maar als je en plein public in je gezicht gescholden wordt, dan is er sprake van verbaal geweld. Daarmee kun je mensen tot het bot beschadigen. Als het structureel is, ontstaat een angstcultuur waarin je continu op je hoede moet zijn. Dat zorgt voor een ongelooflijke stress.’

In hoeverre dragen de kortdurende contracten van redacteuren bij aan het ontstaan van zo’n angstcultuur?

‘De gehele culturele sector draait op zzp’ers en mensen met freelance contracten. Daardoor is de arbeidsonzekerheid heel groot, waardoor excessen zoals bij DWDD kunnen blijven bestaan. Als je een kortlopend contract hebt ga je drie maanden voordat het afloopt geen stennis schoppen. Voor je het weet krijg je het stempel dat je lastig bent. En dat gaat rondzingen, want het is een kleine sector. De kans bestaat dat je niet meer aan het werk komt. Er moet dus iets veranderen aan het systeem. Dat is de enige manier om veiligheid te creëren.’

Er komt een convenant van onder meer NPO, Talpa en RTL met daarin richtlijnen over gewenst gedrag en een veilige werkomgeving. Heeft u daar hoge verwachtingen van?

‘Het is een unieke samenwerking, want deze partijen zaten nooit eerder samen aan tafel. Wij praten ook mee. Dat convenant, dat bijna af is, wordt de eerste stap naar verbetering. We leggen richtlijnen vast waarop iedereen elkaar kan aanspreken. Ik vind het een positieve ontwikkeling.’

Dit wordt geen papieren tijger?

‘Het moet beginnen met een papieren tijger. Want als we niets vastleggen, ontstaat willekeur. Dan worden mensen na één klacht en zonder opgaaf van redenen weggestuurd. Dat willen we ook niet.’