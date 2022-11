Voorzitter klimaattop is een Egyptische topdiplomaat met een grote blinde vlek voor mensenrechten

Sameh Shoukry op de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Beeld Nariman El-Mofty / AP

Nee, het zijn niet de makkelijkste tijden om nieuwe klimaatafspraken te maken, met een oorlog in Oekraïne, spanningen tussen China en de VS, wereldwijde inflatie en hoge energieprijzen. En ook zeker niet de makkelijkste tijden om voorzitter te zijn van de 27ste klimaattop van de Verenigde Naties, in Egypte. Die taak rust op de schouders van Sameh Shoukry, de minister van Buitenlandse Zaken van dat land.

Nu is de 70-jarige topdiplomaat wel wat gewend, gezien zijn imposante loopbaan. Na zijn studie rechten in Caïro ging hij halverwege de jaren zeventig aan het werk als diplomaat voor zijn land. Hij schopte het, na een reeks hoge functies in onder meer Wenen, tot de belangrijkste Egyptische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en ambassadeur in de Verenigde Staten. Het klimaat speelt dus geen bijzondere rol in zijn carrière, maar zijn ervaring en grote internationale netwerk zouden van pas kunnen komen om toch iets extra’s uit de uiterst moeizame klimaattop te slepen, was de hoop.

Diplomatie

Het leven van de minister staat al vanaf zijn begindagen in het teken van diplomatie: hij woonde als jongen in Washington omdat zijn vader er op de Egyptische ambassade in de VS werkte, vertelde hij in 2010 aan het lokale lifestyleblad Washington Life Magazine in een van zijn weinige persoonlijke interviews. Hij is getrouwd met Suzy Shoukry, die hij kent van de middelbare school, en kreeg met haar twee kinderen. Het gezin reisde jarenlang met hem mee van post naar post.

In zijn werk geldt Shoukry als een pragmaticus. Zo werkte hij jarenlang direct onder dictator Hosni Mubarak, om zich in 2011 achter de roep om democratie te scharen van de demonstranten die Mubarak ten val hadden gebracht. Vervolgens stapte hij na de militaire coup van generaal El-Sisi, die nog altijd aan de macht is, in 2014 in de regering als minister van Buitenlandse Zaken.

Hij vertegenwoordigt een autocratisch en repressief regime. Voor kritiek op schendingen van mensenrechten in Egypte, dat naar schatting van mensenrechtengroepen 60 duizend politieke gevangenen telt, ben je bij hem dan ook niet aan het goede adres. Het was voor hem pijnlijk dat de klimaattop deels werd overschaduwd door de hongerstakende Alaa Abd El-Fattah.

Deze activist, opgepakt vanwege zijn strijd voor meer democratie in Egypte, stopte tijdens de klimaattop ook met drinken. Shoukry reageerde ontwijkend op vragen: het moest volgens hem enkel over klimaatzaken gaan. Wereldleiders die wel over de gevangene begonnen, zoals de Franse president en Macron en de Duitse bondskanselier Scholz, probeerden enkel de aandacht af te leiden van hun trage klimaatbeleid, suggereerde hij. Abd El-Fattah heeft zijn hongerstaking overigens na zeven maanden beëindigd, maakte zijn zus dinsdag bekend.

Blokkade

Tekenend was verder dat kritische webpagina’s over mensenrechten in Egypte geblokkeerd bleken, onder meer van Human Rights Watch. Die organisatie is nota bene zelf aanwezig, mede om een paneldiscussie te leiden. Na berichtgeving maakte Egypte de blokkade ongedaan. Shoukry had verder beloofd dat protesteren mocht – bepaald geen vanzelfsprekendheid in Egypte – maar hiervoor bleek enkel een achterafgelegen ruimte beschikbaar. Een protestmars vond plaats ín het conferentiecentrum, omdat het op straat niet mocht.

Shoukry richt de aandacht liever op het perspectief van ontwikkelingslanden in de klimaatcrisis. In een interview met The Guardian waarschuwde hij dat zij het vertrouwen in rijke landen aan het verliezen zijn. Ontwikkelingslanden beginnen zich volgens hem af te vragen waarom zij hun klimaatafspraken moeten nakomen terwijl rijke landen dit niet doen. ‘Wie meer schuld heeft aan het probleem, zou een grotere bijdrage moeten leveren aan de oplossing.’

Dat betekent ook: klimaatcompensatie. Rijke landen zouden een vergoeding moeten betalen voor de schade die ze met hun decennialange CO 2 -uitstoot wereldwijd veroorzaken, vindt de diplomaat. Op dit vlak is onder zijn voorzitterschap wel vooruitgang geboekt: het onderwerp stond voor het eerst formeel op de agenda, en vooral Europese landen achten een vorm van klimaatcompensatie inmiddels redelijk. De oprichting van een hulpfonds dat beschikbaar is in geval van klimaatrampen, zoals overstromingen of bosbranden, ligt op tafel. Maar of het er deze top al van komt, en in welke vorm precies, is nog de vraag.

Verder lijkt het er steeds meer op dat de verwachtingen van de 27ste klimaattop terecht laag zijn geweest, al hebben de afgevaardigden nog tot vrijdag om tot resultaten te komen. Sterker nog, sommige landen willen morrelen aan de ambitie om de opwarming onder de 1,5 graad te houden – een doel dat in de praktijk al steeds verder uit zicht raakt. Een dergelijke afzwakking zou tegen het zere been zijn van Shoukry. ‘De tijd staat niet aan onze kant en de wereld kijkt toe’, benadrukte hij maandag.