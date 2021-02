Voorzitter Japans Olympisch Comité wekt woede met seksistische opmerking over praatzieke vrouwen

Yoshiro Mori (met wit mondkapje) tijdens een vergadering deze week ter voorbereiding van de Olympische Zomerspelen in Tokio. Beeld EPA

De 83-jarige oud-premier deed volgens de Japanse krant Asahi Shimbun zijn beklag over vrouwen ‘die moeite hebben te stoppen met praten’ als antwoord op een vraag wat het JOC doet aan zijn belofte het aantal vrouwen in het bestuur te vergroten. Het JOC heeft al in 2019 gezegd het aantal vrouwen in het bestuur van twintig procent op te schroeven tot veertig procent.

De voorzitter bood na het ontstaan van de ophef tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aan. Mori noemde zijn eigen opmerkingen ‘ongepast'. De Japanse krant Mainichi schreef dat Mori besefte dat hij mogelijk zal moeten opstappen als gevolg van zijn woorden. Hoewel hij eerder had gezegd dat hij misschien stopt als de roep om zijn vertrek aanhoudt, zei hij bij de persconferentie niet aan aftreden te denken. Wel vertelde hij aan Mainichi dat hij inmiddels op zijn kop heeft gekregen van zijn vrouw, zijn dochter en zijn kleindochter.

Mori, het gezicht van de door corona-zorgen gekwelde Olympiade in Tokio, is al omstreden omdat hij blijft zeggen dat de Spelen doorgaan, ongeacht de ernst van covid-19. Dat valt verkeerd in Japan, waar het animo voor het sportfestijn tanende is. Een Japanse komiek bedankte zelfs voor de eer de fakkel met het Olympische vuur te dragen. Bovenop die controverse komt verontwaardiging over Mori's seksistische opmerkingen.

Beperkte spreektijd

Met meer vrouwen in het bestuur kan hun spreektijd volgens Mori beter worden beperkt. ‘Anders zullen ze nooit stoppen (met praten, red.) wat ergerlijk is.’ De hoogbejaarde politicus vindt dat hij door zijn voorzitterschap van de Japanse rugbybond een autoriteit op het gebied van vrouwelijk vergadergedrag is. ‘Vrouwen zijn vervuld van rivaliteit. Als er eentje de hand opsteekt om te spreken voelen de anderen ook de behoefte te spreken. Dan moeten ze allemaal hun zegje doen.’

Op Twitter sprongen Japanse vrouwen uit hun vel: niet alleen om Mori’s opmerkingen, maar ook omdat geen enkele aanwezige op de online bijeenkomst hem tegengas gaf. Integendeel: er werd gelachen.

Mori haastte zich te verklaren dat de huidige zeven vrouwelijke JOC-bestuursleden ‘internationale ervaring’ hebben, en kort en krachtig ‘nuttige dingen’ zeggen. Kortom, dames die, in de woorden van Mori, ‘hun plaats kennen.’

Judoka geeft wel tegengas

Een van die vrouwen, de judoka Kaori Yamaguchi die zich al jarenlang inzet om haar door mannen gedomineerde tak van sport inclusiever te maken, haalde voor Japanse begrippen uit door te zeggen dat de opmerkingen van haar voorzitter ‘ongelukkig’ waren.

Op Twitter roepen Japanse vrouwen op tot het vertrek van Mori, omdat zijn neerbuigende taal afbreuk doet aan het officiële Olympische ideaal dat er net zoveel vrouwen als mannen aan de Spelen meedoen. Daar heeft het Internationaal Olympisch Comité sinds 2014 een strategische routekaart voor, met quota: in Tokio is een recordaantal van 48,8 procent van de deelnemende atleten vrouw.