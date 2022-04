Voorzitter Gerrit van de Kamp stopt bij politiebond na turbulente tijd

Van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de ACP, dat met zo’n 24 duizend leden de grootste politievakbond van Nederland is. Beeld ANP

De afgelopen maanden hebben ‘geestelijk en lichamelijk’ zoveel van Van de Kamp (1964) geëist dat hij afstand doet van zijn functie, schrijft de politiebond in een verklaring. Half februari schorste diezelfde bond hem vanwege twee anonieme meldingen die wezen op grensoverschrijdend gedrag. Nadat een onafhankelijk onderzoeksbureau hem een maand later had vrijgepleit, hervatte Van de Kamp zijn werk.

Van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de ACP, dat met zo’n 24 duizend leden de grootste politievakbond van Nederland is. Volgens de ACP worstelde hij al langer met zijn gezondheid. Mogelijk blijft Van de Kamp wel in een andere rol betrokken bij de ACP. Dat is ‘afhankelijk van zijn herstel’, aldus de verklaring.

In zijn functie haalde Van de Kamp, als voorvechter voor betere werkomstandigheden voor agenten, regelmatig in harde bewoordingen uit naar de beleidsmakers in Den Haag. ‘Die doen toch helemaal niks!’, schampte hij in november vorig jaar tegenover de Volkskrant, na de gewelddadige coronarellen in Rotterdam. ‘Wij waarschuwen al jaren en jaren voor de radicalisering van het protest, mensen die zich bedreigd voelen in hun vrijheid en op ontploffen staan. En hupsakee, de bestuurders gooien er nóg een paar maatregelen tegenaan die helemaal niet handhaafbaar zijn. En de politie mag de ellende opvangen.’

Van de Kamp is sinds 2019 ook voorzitter van de European Police Union, waarin politievakbonden uit heel Europa samenwerken. Sinds datzelfde jaar zetelt hij bovendien in de de Sociaal-Economische Raad. Er zijn geen berichten dat Van de Kamp ook deze functies neerlegt.