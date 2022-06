Voorzitter examencommissies geneeskunde Mario Maas: ‘Wij zien soms gedrag waarvan we denken: de patiënt loopt gevaar’

Mario Maas, hoogleraar radiologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voorzitter van de landelijke examencommissies geneeskunde. Beeld Ivo van der Bent

Geneeskundestudenten die een agressieve toon aanslaan tegen patiënten, manipulatief gedrag vertonen, seksueel getinte opmerkingen maken, stelselmatig te laat komen, weinig initiatief tonen. Ja, ook Mario Maas is ze wel eens tegengekomen in de 27 jaar dat hij in het Amsterdam UMC werkzaam is als radioloog.

‘Het zijn uitzonderlijke gevallen’, benadrukt hij. De arts, die tevens voorzitter is van de landelijke examencommissies geneeskunde, heeft gehuld in een witte doktersjas plaatsgenomen in een kantoorruimte om te praten over een gevoelig onderwerp: falende geneeskundestudenten.

Hij kiest zijn woorden weloverwogen, waarbij hij zijn ogen geregeld tot spleetjes knijpt. Het is belangrijk, beklemtoont Maas meermaals, dat het een genuanceerd verhaal wordt. Het gros van de studenten - ‘zeg maar 99,8 procent’ - haalt namelijk naar behoren de eindstreep. ‘Zelfs bij de mensen die tijdens hun opleiding een aantekening hebben gekregen, zetten we uiteindelijk met overtuiging een handtekening onder hun diploma.’

Waar Maas zich zorgen over maakt, is die resterende 0,2 procent. Dat zijn de mensen die tijdens hun opleiding keer op keer onprofessioneel gedrag laten zien. Maas: ‘Het zijn de studenten van wie ik en mijn collega’s denken: deze personen zouden eigenlijk geen arts moeten worden.’

Medisch-inhoudelijk is er met deze artsen in opleiding vaak weinig mis. Ze weten hoe ze een infuus moeten plaatsen of hoe ze een simpele operatie moeten uitvoeren. Daar zijn ze immers voor opgeleid. Een student die steken laat vallen op dit gebied, wordt er bovendien eenvoudig uitgefilterd: die haalt zijn tentamens niet.

Studenten die ‘moreel laakbaar gedrag’ vertonen, laten zich heel wat lastiger uitselecteren. De wettelijke regeling waarop opleiders van geneeskundestudenten zich sinds 2010 kunnen beroepen, het Iudicium Abeundi (kortweg: IA), heeft namelijk als strikte voorwaarde dat moet worden aangetoond dat een student de veiligheid van de patiënt in het geding heeft gebracht. Dat maakt de wet in de praktijk onuitvoerbaar, stelt Maas. ‘Want wij zullen nooit toestaan dat dergelijke momenten plaatsvinden.’

Het zit u duidelijk hoog.

‘Ja, en niet alleen mij. Ik spreek hier namens alle voorzitters van de eindexamencommissies van de acht geneeskundefaculteiten, van wie sommigen ook praktiserend arts zijn. Wij zien soms gedrag waarvan wij denken: de veiligheid van de patiënt is in het geding en dat is nu juist waar we de maatschappij tegen willen beschermen. Een kwetsbare patiënt mag nooit de dupe zijn van falend beleid.’

Noemt u eens wat voorbeelden uit de praktijk?

‘Ik zit hier niet om juicy verhalen de krant in te krijgen. Maar wat ik geregeld meemaak sinds ik voorzitter ben, is dat bevriende hoogleraren van de interne of heelkunde bij mij binnenstappen en zeggen: Mario, er loopt nu een coassistent op de afdeling, dat kán niet goed gaan.’

In welke zin?

‘Nou, verzin het. Alles wat te maken heeft met de huidige #Me Too-beweging: veiligheid, privacy. Dat kan enorme impact op een patiënt hebben.’

Wat gebeurt er met studenten die zich onprofessioneel gedragen?

‘Zo’n student moet op gesprek komen bij de examencommissie, de studie wordt tijdelijk stilgezet en er wordt een inventarisatie gemaakt van wat er speelt. Dat gaat bijna altijd goed. Studenten begrijpen in zo’n geval dat ze beter geen dokter kunnen worden en stappen vrijwillig op. Of er wordt een remediëring (hersteltraject) ingezet en studenten halen alsnog de eindstreep.

‘Maar waar het hier om gaat, dat zijn de mensen van wie het inlevingsvermogen zo gering is, dat ze zeggen: het ligt niet aan mij, maar aan jullie. Op zo’n moment gaan er wetten gelden en kom je dus bij het instrument van IA uit, waarbij de praktijk leert dat het niet werkt.’

Hoe zou het wel kunnen werken?

‘Door de juridische reikwijdte te vergroten. Als begeleiders het gevoel hebben dat een student niet losgelaten kan worden in de praktijk, dan zou dat hetzelfde gewicht moeten krijgen als een situatie waarin de patiëntveiligheid daadwerkelijk wordt geschonden. Want dit zijn de mensen waarvan de literatuur zegt dat ze later bij de tuchtrechter terechtkomen en dat willen we zien te voorkomen.’

Maar is het gevoel dat een student niet alleen gelaten kan worden niet te subjectief voor zo’n zwaarwegend oordeel?

‘Het gaat niet om de beoordeling van één persoon. Studenten moeten gedurende hun opleiding wekelijks drie tot vijf feedbackmomenten verzamelen, die worden vastgelegd in hun digitale portfolio. De feedback wordt gegeven door mensen van verschillende professies, met wie ze samenwerken. Zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, doktersassistenten. Die weten niet van elkaar wat er gezegd is, dus als je heel veel van die feedbackmomenten verzamelt, dan middelt dat zich uit. Los daarvan vinden we het natuurlijk heel verstandig dat dit juridisch getoetst wordt, want er mag nergens sprake zijn van willekeur.’

Waarom komen jullie nu pas in actie?

‘Dat klinkt als een verwijt. Kijk, in de afgelopen twintig jaar hoor ik wel eens: deze coassistent mag eigenlijk geen dokter worden. Toen ik voorzitter werd van de examencommissies dacht ik: hoe is het eigenlijk georganiseerd? Dan hoor je opeens van andere faculteiten wat er speelt en ontstaat er een sense of urgency. Ik voel de verantwoordelijkheid om dit nu aan te pakken.’