Voorzitter Europese Commissie Juncker vindt dat Britse pers te veel vrijheid geniet

Jean-Claude Juncker. Foto AP

De Britse pers, zo beweerde de 63-jarige Luxemburger, ‘heeft totaal geen respect voor de mensenrechten van politici. De persvrijheid kent haar grenzen’. Juncker spreekt uit eigen ervaring. Britse kranten en magazines hebben in de afgelopen jaren veel geschreven over zijn vader, die tijdens de oorlog in de Duitse Wehrmacht moest dienen, en over de dubieuze belastingdeals voor multinationals die in zijn tijd als premier van Luxemburg zijn afgesloten.

Ook ging het vaak over het drankgebruik van Juncker. Dat leidde enkele malen tot opmerkelijke optredens tijdens topontmoetingen. Juncker heeft altijd volgehouden dat zijn wankele tred te maken heeft met rugklachten. Het imago van Juncker op het eiland is, mede door toedoen van de pers, zo beroerd dat David Cameron hem indertijd heeft gevraagd zich niet te bemoeien met de referendumcampagne.

Juncker is niet de enige commissievoorzitter die te maken heeft met de spotzucht van kranten als The Sun en The Daily Mail. In de jaren negentig diende de Fransman Jacques Delors als een geliefde kop van jut voor Fleet Street. De Britse kranten hebben een invloedrijke rol gespeeld bij de Brexit. Na de recente Sun-kop ‘EU Dirty Rats’ pleitte de Tsjechische justitiecommissaris Vera Jourova voor een ‘Europese media-aanpak die gebaseerd is op kwaliteit en intelligente regulering’.

In het Verenigd Koninkrijk zelf is de Labourpartij van Jeremy Corbyn al lang voor het aan banden leggen van de persvrijheid, die teruggaat tot de late 17de eeuw. De socialist heeft het vooral voorzien op de rijke eigenaren van rechtse kranten, onder wie Rupert Murdoch. Tevens wil hij de BBC ‘democratiseren’. In haar congrestoespraak merkte Theresa May afgelopen week op dat de oppositieleider ondertussen geen moeite heeft met werkzaamheden voor de Iraanse staatstelevisie.

De premier zei dat aanvallen van de pers niet leuk zijn, maar dat een politicus ermee moet leven.