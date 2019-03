Voorzitter Europees Parlement: ‘Mussolini deed ook positieve dingen’

In een interview met de Italiaanse zender Radio24 zei Tajani in een verwijzing naar Benito Mussolini, de vroegere fascistische leider van Italië: ‘Mussolini? Totdat hij in navolging van Hitler de hele wereld de oorlog verklaarde, totdat hij rassenwetten introduceerde (…), heeft hij positieve dingen gedaan voor de infrastructuur in ons land.’

Tajani beklemtoonde dat hij niets moet hebben van het fascisme. Maar: ‘Men moet objectief zijn. Ik ben geen fascist, ook nooit geweest, ik deel zijn politieke gedachtegoed niet, maar als we eerlijk moeten zijn, hij bouwde wegen, bruggen, gebouwen (…), hij zorgde voor verbetering in veel delen van ons Italië’, zei Tajani volgens de nieuwssite Politico.

Al snel volgden verontwaardigde en kritische reacties. Udo Bullmann, de Duitse voorzitter van de sociaal-democratische S&D, de op een na grootste fractie in het parlement, twitterde: ‘Ongelooflijke citaten van Tajani over Mussolini. Hoe kan een voorzitter van het Europees Parlement zich zo verkijken op de aard van het fascisme? We willen snel opheldering.’

Geschrokken en boos ging Tajani op Twitter in de tegenaanval: ‘Zij die verdraaien wat ik zou hebben gezegd over fascisme moeten zich schamen.’ Hij voegde eraan toe: ‘Ik ben altijd een overtuigd antifascist geweest.’ Volgens hem behoren de fascistische dictatuur, de rassenwetten en de doden die zij veroorzaakten tot de zwartste pagina’s in de Italiaanse en Europese geschiedenis.

Tajani is lid van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvo Berlusconi, die is aangesloten bij de christen-democraten van de Europese Volkspartij, die de grootse fractie vormt in het Europees Parlement. Volgens Politico kreeg hij het vorige maand aan de stok met de leiders van Slovenië en Kroatië omdat hij bij een herdenking van een bloedbad uit de Tweede Wereldoorlog uitspraken deed die suggereerden dat hij aanspraak maakte op Sloveense en Kroatische gebieden die in de oorlog door Italië werden bezet.

Critici verdenken Tajani ervan dat hij met zijn opmerkingen rechtse kiezers wil winnen. In de peilingen voor de Europese verkiezingen van eind mei ligt Forza Italia ver achter op Lega, de rechts-nationalistische partij van vicepremier Matteo Salvini, die stijf aan kop gaat.

GUE/NGL, de linkse fractie in het Europees Parlement waarvan de SP en de Partij voor de Dieren deel van uitmaken, riep donderdagochtend op tot het onmiddellijke aftreden van Tajani, ‘nu Europa een hard gevecht wacht met extreem-rechts en partijen die zich openlijk neofascistisch noemen’.