Meijer en Grashoff biechtten vorige week op dat ze sinds april vorig jaar een relatie hadden. Het leek toen bij een uitbrander te blijven, ook al lag de liefdesverhouding de partij zwaar op de maag omdat Meijer onder meer functioneringsgesprekken met Kamerleden en dus ook met Grashoff moest voeren. Toen de voorzitter die taak neerlegde en Grashoff aankondigde dat dit zijn laatste periode als Kamerlid zou zijn, leek de kou uit de lucht.

Maar dinsdag kwam het partijbestuur ter ore dat Meijer en Grashoff al ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar samen waren. 'Dat veroorzaakte een vertrouwensbreuk', laat GroenLinks weten.

Partijleider Jesse Klaver wijst erop dat er vorige week 'stevig is doorgepraat en indringend gevraagd: is dit het hele verhaal? Als vervolgens blijkt (...) dat de relatie eerder is ontstaan, dan is het vertrouwen beschaamd.' De twee hebben daarop hun ontslag aangeboden.

Klaver noemt het 'klote om op deze manier afscheid te moeten nemen van twee collega's die veel voor onze partij hebben betekend'. Het is volgens hem ook 'niet aan anderen om te oordelen over de liefde tussen twee mensen'. Maar 'wel is het zo dat, in een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, je blind op elkaar moet kunnen vertrouwen en zeker moet weten dat iemand de waarheid spreekt.'

De partijvoorzitter is met de medebestuursleden ook eindverantwoordelijk voor de selectie van kandidaat-Kamerleden. Zij benoemen de commissie die de kandidatenlijst samenstelt.

Grashoff is een veteraan binnen GroenLinks en verkeert ook al jaren aan het Binnenhof. Hij zat van 2010 tot 2012 in de Tweede Kamer en keerde daar in 2015 terug. In de tussentijd was hij partijvoorzitter. Meijer nam die taak in 2015 van hem over.

Vorige week stelde GroenLinks nog geen aanwijzingen te zien voor belangenverstrengeling. Op vragen daarover wil de partij nu niet ingaan.