Voorzitter Coöperatie Laatste Wil gearresteerd wegens verdenking van hulp bij zelfdoding

Het zelfdodingspoeder middel X, dat wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) zet zich in om mensen de mogelijkheid te geven zelf, zonder tussenkomst van een arts, op een waardige manier een einde aan hun leven te maken. De coöperatie promoot daarbij een pil die ‘middel X’ wordt genoemd.

Behalve de arrestatie is ook de woning van Van W. doorzocht. In het kader van hetzelfde onderzoek is ook een andere woning, elders in Nederland, doorzocht. Het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie (OM) gestart na recente gevallen van zelfdoding. Van W. wordt woensdag verhoord.

In juli arresteerde de politie Alex S., een 28-jarige man uit Eindhoven die de zelfmoordpillen illegaal had verkocht. Er zouden minstens zes mensen overleden zijn aan de pillen van S. Volgens het Openbaar Ministerie is S. lid van Coöperatie Laatste Wil.

Spijt

De arrestatie van voorzitter Van W. komt niet geheel uit de lucht vallen. CLW stelt dat de Nederlandse wet scheef is, omdat zelfdoding niet verboden is maar legale (medische) middelen om dit te doen er niet zijn. Het spande daarom eerder dit jaar een rechtszaak tegen de staat aan.

CLW vindt een middel zoals middel X beschikbaar zou moeten zijn. ‘Je moet het op een veilige manier doen, met de juiste uitleg en voorlichting’, zei Van W. onlangs tegen de Volkskrant. ‘We zijn ook niet gestopt met het verkopen van messen of touwen, de treinen rijden nog steeds.’

Met de promotie van het middel doet CLW mogelijk aan hulp bij zelfdoding, en dat is illegaal. Justitie onderzocht al langer stappen tegen de organisatie

Uit onderzoek van de Volkskrant deze zomer bleek dat zelfdodingspoeders geregeld worden gebruikt door jonge mensen met ernstige psychische problemen, die soms na inname al direct spijt krijgen. In ten minste een van deze zaken ging het om ‘middel X’.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.