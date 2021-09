Voorzitter Bergkamp wil psycholoog en huisarts voor Kamerleden: ‘De werkdruk is vrij hoog’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (op de rug) in gesprek met de fractievoorzitters tijdens het debat over het eindverslag van informateur Mariette Hamer, vorige week. Beeld ANP

Al bij haar aantreden als Kamervoorzitter in april verkondigde Bergkamp iets te willen doen aan de werkdruk voor parlementariërs. Dat is niet voor niets: meerdere Kamerleden vielen de afgelopen periode uit met een burn-out, zoals Rens Raemakers van D66 en voormalig CDA’er Pieter Omtzigt. Ook bewindslieden uit het kabinet zaten thuis of moesten zelfs opstappen omdat de werkdruk hun te hoog werd.

De debatagenda zit tjokvol – met een lange wachtlijst voor aangevraagde debatten die nog gevoerd moeten worden. Met 18 (en vanaf volgende week 19) fracties werd het afgelopen jaren meermalen nachtwerk.

De problemen zijn niet nieuw, toch kan Bergkamp er nu pas iets aan doen. ‘Er is een aanpassing in de wet schadeloosstelling in werking getreden, waardoor het als voorzitter mogelijk is bedrijfsvoorzieningen zoals een bedrijfsarts voor Kamerleden te regelen’, zegt Bergkamp. De wetswijziging moet eerst nog wel door de Eerste Kamer voordat de psycholoog en huisarts kunnen worden aangesteld. Ze zullen naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar in dienst treden.

Waarom is er behoefte aan die medische ondersteuning?

‘Die signalen kreeg ik al vrij snel na mijn aantreden als voorzitter. Tijdens het reces heb ik een enquête gehouden onder Kamerleden en toen bleek die behoefte er inderdaad te zijn.

‘Daarbij gaat het om twee onderwerpen. Ten eerste wil je met een psycholoog problemen zoals burn-outs voorkomen. We hebben ook Kamerleden die genezende zijn en terugkomen. Dan kan het goed zijn als er een arts of psycholoog is om mee te praten.

‘Maar ik heb ook ontdekt dat veel Kamerleden graag af en toe gebruik willen maken van een huisarts. Er zijn veel Kamerleden die in de regio wonen, maar wel 4 tot 5 dagen in het Kamergebouw zijn. Een Kamerlid zei tegen mij: ik heb soms last van mijn oren en dan wil ik mijn oren even laten uitspuiten. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om in de brede zin te kijken hoe ik die zorg voor Kamerleden kan regelen.’

Vindt u de werkdruk te hoog voor Kamerleden?

‘Dat is altijd iets persoonlijks, iedereen ervaart dat anders. Maar het is wel vrij hoog. We doen heel veel, zelfs in deze demissionaire periode. Er zijn veel debatten en er lopen twee parlementaire enquêtes. Je moet daarbij ook nog zorgen dat je zichtbaar bent als Kamerlid.

Wat ik kan doen is de voorspelbaarheid van de Kameragenda vergroten. Er moet meer balans komen tussen de debatten die spoed hebben en debatten waar wetgeving wordt besproken. Ook voorstellen om debatten op een ander moment af te maken. Maar het is aan de Kamerleden om te debatteren over wat hier aan te doen is. Daarom heb ik ook de commissie-Van der Staaij (SGP) geïnstalleerd, die zal rond Kerst met de eerste aanbevelingen komen.’

Met al die fracties zijn het vaak ellenlange debatten. Is het niet uw taak dat binnen de perken te houden?

‘Het is een feit dat we met velen zijn. Iedereen moet gebruik kunnen maken van zijn spreekrecht. Maar soms moet ik ook zeggen dat de interrupties op zijn. We moeten de werkdruk met elkaar aanpakken en daarbij hoort ook dat we het soms korter houden in debatten, zonder dat de kwaliteit verloren gaat.’

Is zo’n psycholoog niet gewoon een doekje voor het bloeden zolang Kamerleden te weinig ondersteuning krijgen?

‘Ik doe wat ik in mijn verantwoordelijkheid kan doen. We moeten niet opnieuw het wiel gaan uitvinden, maar gebruik maken van bestaande rapporten en wat we al weten. Het is niet alleen werkdruk, het gaat ook om de werkwijze en informatiepositie van Kamerleden. Ondersteuning is een onderdeel, de commissie-Van der Staaij gaat daar naar kijken.

‘Er is een verantwoordelijkheid voor Kamerleden zelf om naar elkaar om te kijken en op elkaar te letten. Maar ook voor fracties om dit onderwerp beet te pakken en te bespreken. Er is meer nodig dan ik op dit moment kan doen.’