Voorzitter Amsterdams studentencorps treedt af na seksistische speeches mannelijke leden

Ingang van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging in de Warmoesstraat in Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Het Amsterdamse corps raakte in opspraak vanwege een serie misogyne speeches die zondag 24 juli zijn gehouden tijdens een besloten diner voor de mannelijke leden.

‘Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan’, zegt Vos. De rest van het bestuur blijft aan. Ze bedanken Vos voor haar inzet en zeggen haar besluit te respecteren.

‘Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing’, vervolgt ze.

Vos had als doelstelling om een cultuurverandering binnen het Amsterdamse corps door te voeren, nadat er vorig jaar aspirant-leden mishandeld waren tijdens de ontgroening. Zo werd een gedragscode in het leven geroepen en zijn er veel interne gesprekken geweest over de discriminerende cultuur binnen de vereniging.

Façade

Naar dat emancipatieproject wordt met scheve ogen gekeken, nadat vier vooraanstaande mannelijke leden zondag het podium beklommen en vrouwen onder meer ‘sperma-emmers’ noemden, en opriepen om de ‘nekken van vrouwen te breken’ om hun ‘lul erin te steken’. Een van de sprekers was een lid van het bestuur van Vos, belast met de taak om de cultuurverandering te bewerkstelligen. Hij verklaarde op het podium dat de cultuurverandering ‘een façade’ was. Hij is afgetreden, evenals de twee andere sprekers die ook een functie hadden binnen de vereniging.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakte dinsdag nog haar ‘ondubbelzinnige steun’ kenbaar voor de poging van Vos om discriminatie binnen het corps aan te pakken. Aan de andere kant dreigde de burgemeester ook met ingrijpende maatregelen tegen de vereniging.

Vos wijst in haar verklaring naar een ‘groep leden’ die de behoefte heeft om tegen de ‘basisprincipes van het cultuurveranderingsproces’ in te gaan. ‘Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen.’

Honderden, voornamelijk vrouwelijke, leden ondertekenden een brandbrief aan het bestuur van de vereniging waarin ze opriepen tot een echte cultuurverandering. Vos: ‘Het laat zien dat we als vereniging in een nieuwe fase beland zijn en er geen weg terug meer is. Daar ben ik trots op. Ook al lijkt dit van buiten een crisis, aan de binnenkant is er iets groots gaande.’