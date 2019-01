Voorzichtige schaatspret op natuurijs door koud en windstil weer

Schaatsen in Abcoude Beeld Tjerk Ghualthérie van Weezel

Door het KNMI werd vannacht in De Bilt een minimumtemperatuur van 5,2 onder nul gemeten. Leeuwarden had met -10,2 graden de koudste meting van het land. Door het heldere en het windstille weer kon het ijs door het hele zo hard groeien dat enkele ijsclubs in onder meer Doorn en Bladel vanmorgen al hun banen openden. En hoewel het ijs nog zeer dun is waagden sommige lichte schaatsertjes in onder meer Abcoude zich zelfs al op vijvers en sloten.

Ook de strijd om de eerste marathon op natuurijs is alweer in volle gang. In Noordlaren hebben de leden van ijsvereniging de Hondsrug de hele nacht doorgewerkt om hun ijsvloer op te spuiten. Met temperaturen van zeker zes graden onder nul schoot dat flink op. Aan een kant van de baan ligt al de minimaal vereiste 3 centimeter. Maar op andere plekken is het ijs nog maar net boven de 2 centimeter.

De club verwacht komende nacht de baan wedstrijdklaar te kunnen maken, waardoor de kans groot is dat er maandag of dinsdag de eerste marathon gereden kan worden. De vraag is alleen nog even door wie. Het marthonpeloton verblijft momenteel namelijk al op de Weissensee.

Ook de komend nacht is helder en zal het ijs nog flink kunnen aangroeien. Maar of Nederland een periode van echte ijspret tegemoet gaat is sterk de vraag. Dinsdag wordt er sneeuw voorspeld en overdag zullen temperen de komende week naar verwachting ook boven het vriespunt liggen.