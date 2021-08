Voorzichtig schuifelt het kabinet richting het oude normaal, maar vaccinatiegraad bepaalt alles

Premier Rutte op de persconferentie van vrijdag. Beeld ANP

Voorzichtig schuifelt het kabinet op die manier naar het oude normaal, zij het onder strikte voorwaarden. Het voornemen is om stapsgewijs afscheid te nemen van de resterende coronamaatregelen. Tegelijkertijd is waakzaamheid geboden, benadrukten premier Rutte en minister De Jonge. De meeste basisregels (handen wassen, testen bij klachten en ventileren) blijven gelden, ook na 1 november.

Hoever het kabinet kan gaan met de versoepelingen, hangt voor een groot deel af van de vaccinatiegraad. 84 procent van de volwassenen heeft inmiddels een eerste prik gehad, maar dat is niet voldoende, waarschuwde demissionair coronaminister De Jonge. Een groep van 1,8 miljoen mensen is niet gevaccineerd en heeft geen corona gehad. De kans dat zij na de versoepelingen alsnog doodziek worden ‘is levensgroot’, voorziet hij.

Dat zou kunnen leiden tot duizenden ernstige ziektegevallen en dan dreigt in het najaar opnieuw een overbelasting van de zorg. Volgens De Jonge is het voor het kabinet de kunst om de beperkingen zodanig af te bouwen dat niet te veel ongevaccineerden tegelijkertijd ziek worden. Dat kan betekenen dat de versoepelingsdata verschoven worden.

Vaccinatieplicht

Van een vaccinatieplicht blijft het kabinet ‘geen voorstander’. Dat op een nog te bepalen datum betaald moet worden voor toegangstesten, ziet De Jonge niet als dwang. ‘Een vrije keuze is geen vrijblijvende keuze’, aldus de minister. ‘We koersen af op het moment dat iedereen gevaccineerd kan zijn. Mag de vrijheid van de een om zich niet te vaccineren de vrijheid van gevaccineerden beperken?’

De overheid betaalt nu nog de kosten voor die testen. Nu iedereen die dat wil zich kan laten inenten, zal daarom voor de toegangstesten een eigen bijdrage worden gevraagd. Geen dwang, maar een stimulans om te vaccineren, aldus De Jonge.

Donderdag lekte al uit dat de afstandsregel voor het mbo en het hoger onderwijs per 1 september komt te vervallen en studenten weer fysiek onderwijs mogen volgen. Dat is onder de voorwaarde dat de groep in de collegezaal of schoollokalen niet groter dan 75 is. In de gangen blijft een mondkapje verplicht en is het advies van een preventieve zelftest onveranderd.

Nachtleven en evenementen

Voor de nachthoreca en de evenementenbranche is er nog geen goed nieuws. De nachtclubs blijven tot 19 september dicht. Voor festivals blijft het maximum van 750 bezoekers gelden tot 19 september. De Formule 1 van Zandvoort kreeg vrijdag wel groen licht van kabinet. Het meerdaags spektakel verwacht in drie dagen tijd 210 duizend bezoekers, maar valt binnen de regels: tweederde bezetting, vaste zitplaatsen voor bezoekers en coronatoegangsbewijzen.

Premier Rutte en minister De Jonge benadrukten de komende maanden behoedzaam te werk te gaan. De laatste versoepelingen van 26 juni pakten desastreus uit, met een enorme ‘discopiek’ en nieuwe ziekenhuisopnamen als gevolg. ‘Het begin van de zomer heeft ons echt geleerd dat we voorzichtig moeten zijn.’

17 september is het eerstvolgende weegmoment. Of de versoepelingen doorgaan, zal afhangen van hoeveel mensen zich nog laten vaccineren en hoe versoepelingen in het onderwijs uitpakken. ‘We doen het behoedzaam’, zei Rutte. ‘Op een zeker moment keren we terug naar normaal. Dat gaat ons zeker lukken.’