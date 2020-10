Voorwaardelijke straffen voor verspreiden seksvideo’s van Patricia Paay

Patricia Paay is ‘teleurgesteld’ in het vonnis. Beeld ANP

Michel V. (43) kreeg van de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van een maand, omdat hij twee seksfilmpjes van Paay via zijn Twitteraccount had gedeeld. Een daarvan was een plasseksvideo.

Medeverdachte Ernst van der S. (47) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur omdat hij de plasseksvideo op een website plaatste. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden had geëist.

Paay (71) laat aan SBS Shownieuws weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de uitspraak. ‘Het gaat hier om volwassen mannen die willens en wetens dit gedaan hebben en totaal niet nagedacht hebben over wat dit kan aanrichten in iemands persoonlijke leven en carrière.’

Goede eer

De rechtbank in Haarlem oordeelt dat de mannen Paay door het verspreiden van de filmpjes opzettelijk in een ongunstig daglicht hebben gesteld. De tv-diva is daardoor in haar goede eer en naam aangetast.

De rechtbank woog mee dat Paay een bekende Nederlander is, waardoor zij door een grote groep mensen herkend zal worden en de interesse voor het filmpje bij het publiek groter zal zijn dan gemiddeld. ‘Dat aangeefster kennelijk zelf wel eens publiekelijk over seks heeft gesproken en/of naakt heeft geposeerd, doet verder niet aan dit oordeel af’, aldus het vonnis.

Er is volgens de rechtbank ook sprake van schending van het auteursrecht. De verdachten hebben de filmpjes niet zelf gemaakt en ook geen toestemming gekregen om de filmpjes openbaar te maken.

GeenStijl

In 2017 lekte het beruchte plasseksfilmpje uit via sociale media. Paay daagde vervolgens website GeenStijl en de twee mannen voor de rechter en won de zaak. In juli 2018 bepaalde de rechtbank in Amsterdam al dat ze Paay een schadevergoeding van 30.000 euro moesten betalen.

Naast die civiele procedure besloot het OM de beide verdachten en GeenStijl te vervolgen in een strafrechtelijke procedure. GeenStijl, dat een artikel plaatste met een link naar een Twitter-bericht van V., ging akkoord met een transactie van 3000 euro. De beide mannen gingen niet akkoord met een schikkingsvoorstel van het OM en lieten het op een rechtszaak aankomen.